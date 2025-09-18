Planas se suma al símil agrario ante la nueva PAC y deja claro que no se deben confrontar «tanques y tractores» en la financiación de la UE

Cuando la Comisión Europea presentó su Marco Financiero Plurianual y los efectos que tendría en la nueva propuesta de la PAC, todo el sector agrario se opuso totalmente a estas propuestas y fue COAG quien dejó claro que «si quieren tanques tendrán tractores«. Ahora ha sido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien se ha sumado al símil y se ha mostrado en contra de enfrentar los presupuestos que la Unión Europea destina a Defensa con la financiación al sector primario asegurando que «tanques y tractores no son dos elementos que haya que confrontar».

Lo ha asegurado durante su intervención este jueves en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que ha hecho un repaso a la actualidad sectorial centrada en asuntos como el marco financiero plurianual propuesto por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034.

El miércoles, la Comisión Europea presentó una asignación mínima de 37.200 millones para España en la futura PAC, una cuantía que ya ha sido criticada por las principales organizaciones profesionales agrarias.

El ministro está «descontento» con esta propuesta financiera aunque entiende que la UE se enfrenta a otros retos, especialmente en Defensa con eventos como la amenaza rusa y su invasión de Ucrania.

«Comprendo que han venido muchas cosas al mismo tiempo y hay que tomar decisiones» presupuestarias pero «los tractores no son la contraposición de los tanques», ha reiterado.

El ministro ha aventurado que «se avecina una gran discusión» en el seno de la Unión Europea de cara negociar la financiación para el marco 2028-2034 porque hay «un problema de dinero pero también de enfoque».

«Será una negociación tremendamente difícil» a nivel global y al nivel del sector agrario y pesquero. España luchará por conseguir un presupuesto «que esté a la altura de lo que queremos que sea el futuro de la UE».

COMERCIO INTERNACIONAL: APUESTA POR EEUU, MERCOSUR Y CHINA

En su intervención, ha hecho referencia a la guerra comercial mundial desatada por Estados Unidos a cuenta de los aranceles.

Sobre este asunto, ha lamentado que Estados Unidos haya optado por esta posición que «no nos apasiona», mientras que ha defendido las relaciones comerciales que han gobernado las últimas décadas «basadas en reglas y teniendo como vértice a la Organización Mundial del Comercio».

Esa política comercial «nos ha servido a todos para crecer y obtener beneficios».

No obstante, ha reiterado la intención del sector agroalimentario español de seguir presente e incluso creciendo en Estados Unidos y ha valorado la apuesta de la Unión Europea por seguir pactando acuerdos de comercio con zonas como el Mercosur

En cuanto a las tasas impuestas por China a la entrada de cerdo europeo, espera que «se rebajen o desaparezcan antes de final de año».

Ha agradecido al sector español su «total transparencia» durante la investigación de las autoridades chinas.