La CE propone ‘enterrar’ la PAC: deja de ser una política común propia se integra en un Fondo Único Multisectorial y pierde 86.000 millones de presupuesto

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Presupuesto europeo en el que se propone ‘enterrar’ a la PAC, que dejaría de ser una política común propia, como lo ha sido desde la constitución de la propia UE hace 60 años, para integrarse en un Fondo Único Multisectorial, lo que podría acarrerar un descenso de 86.000 millones de euros en el presupuesto. La decisión ha provocado el enfado inmediato de todo el sector agrario, que se estaba manifestando en Bruselas a la espera de esta decisión.

Pedro Barato, presidente de ASAJA nacional que ha tenido una amplia representación en la protesta agraria, ya ha asegurado que “Von der Leyen, quiere enterrar la PAC, una decisión política sin precedentes que pone en peligro la soberanía alimentaria de Europa y rompe el vínculo entre el campo y los ciudadanos. Los agricultores y ganaderos no somos el problema, sino la solución”.

El dirigente agrario, que también es vicepresidente del COPA, se ha mostrado muy duro con “la presidenta Von der Leyen, que ha decidido dejar al campo fuera del proyecto europeo. Convertir la PAC en un apéndice presupuestario supone desarmar a la UE de la capacidad de alimentarse a sí misma”.

En la propuesta de la Comisión de Ursula von der Layen, las políticas agrarias quedan integradas en un “Fondo Único multisectorial” en el que, sin ningún sentido, se mezcla con otros sectores, lo que borrar la identidad agraria de la PAC tal como la hemos conocido en los últimos 60 años.

Tal como ha señalado la presidenta de ASAJA-Sevilla, María Morales, “al suprimir el epígrafe de la PAC se ataca el alma de Europa, puesto que Europa nace del campo y si se recortan o se desdibujan las políticas agrarias, se recorta Europa”.

“La PAC es el motor económico, que garantiza la sostenibilidad ambiental y el arraigo territorial. Sin presupuesto, no hay PAC. Sin PAC, no hay agricultores. Y sin agricultores, no hay futuro ni garantía alimentaria para Europa”.

Cabe destacar que en la protesta de Bruselas, los representantes de APAG Extremadura Asaja tuvieron un recuerdo al joven agricultor David Lafoz fallecido recientemente.

Por su parte, desde la UPA ha hecho una primera valoración de esta propuesta de la CE asegurando que «los fondos para la PAC pasan de 386.000 a 300.000 millones de euros según la propuesta de la Comisión Europea. Esto es obviamente inaceptable».

A falta de conocer la letra pequeña, aseguran que «es obvio que los fondos deben crecer, no recortarse. No se nos puede pedir más apoyándonos menos. El Parlamento y los Estados Miembros deben decir ‘No’ a esta propuesta».

Asimismo, COAG en su primera valoración ha advertido que se va a recortar un 22% en el paquete financiero, por lo que «a partir del 2028 no estaremos en una situación difícil, sino imposible para la mayoría de las explotaciones, que dependían de su viabilidad de estas ayudas».

de igual modo ha criticado que desaparezca el segundo pilar, el del mundo rural, «que es vital para los profesionales, para las personas que viven de la agricultura y la ganadería y que viven en el campo y que necesitan ese complemento para que puedan ser viables sus explotaciones».