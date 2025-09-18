La CE establece los ‘sobres nacionales’ de la nueva PAC con una asignación mínima de más de 37.200 millones para una España que perderá dinero

La Comisión Europea presentó este miércoles los denominados ‘sobres nacionales’ de la nueva PAC para los Estados miembros para el periodo 2028-2034, que incluyen una asignación nacional mínima de más de 37.200 millones de euros para España, en el marco de las medidas de apoyo a la renta de los agricultores. Esto representa, según ASAJA, que se confirma el recorte del 22% que, además, «no afecta de manera lineal a todos los países, ya que Estados como Polonia pasan incluso a recibir más fondos, mientras que España, Italia, Francia o Grecia pierden más fondos que el resto».
En el caso de España estos ‘sobres nacionales’ de la nueva PAC asciende exactamente a 37.235 millones de euros, la segunda cifra más alta de la UE después de la de Francia (50.938 millones de euros).
La Comisión indicó que con las asignaciones a los países de la UE está garantizando «un mínimo de 300.000 millones de euros para apoyar a los agricultores, que abarca no solo los pagos directos por superficie, sino también otros instrumentos que garantizan el apoyo a la renta». Entre ellos citó las inversiones, las medidas agroambientales y una Red de Seguridad Unificada de 6.300 millones de euros en caso de perturbaciones del mercado.
EL IMPORTE ESPECÍFICO PARA LAS AYUDAS A LA RENTA DE LA PAC SE HA CALCULADO SOBRE LOS INGRESOS DE LA PAC EN 2027 Y ESPAÑA SALDRÁ PERDIENDO DINERO
El Ejecutivo comunitario subrayó que el importe específico para las ayudas a la renta de la PAC «se asigna a los Estados miembros de forma que se garantice la equidad y la continuidad de la financiación del sector agrícola y las zonas rurales».
Y explicó que esto se ha conseguido determinando, para cada país, su parte correspondiente de la dotación total de la PAC para el 2027 (último año del actual periodo presupuestario) y aplicando una asignación prorrateada del importe específico por Estado miembro.
Esto, según avanza ASAJA Bruselas, provocará que Estados «como Polonia pasan incluso a recibir más fondos, mientras que España, Italia, Francia o Grecia pierden más fondos que el resto».
Recordó además que, junto con las asignaciones mínimas específicas, sigue habiendo 453.000 millones de euros en los planes de asociación para que los Estados miembros refuercen el apoyo al sector agrícola. Con ello, añadió, los países podrán complementar las asignaciones mínimas de la PAC para otras intervenciones obligatorias, como proyectos de innovación e intercambio de conocimientos o programas escolares o para completar las intervenciones de apoyo a la renta.
La Comisión tiene previsto publicar recomendaciones nacionales para orientar a los Estados miembros en la elaboración de sus planes.