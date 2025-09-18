La CE establece los ‘sobres nacionales’ de la nueva PAC con una asignación mínima de más de 37.200 millones para una España que perderá dinero

La Comisión Europea presentó este miércoles los denominados ‘sobres nacionales’ de la nueva PAC para los Estados miembros para el periodo 2028-2034, que incluyen una asignación nacional mínima de más de 37.200 millones de euros para España, en el marco de las medidas de apoyo a la renta de los agricultores. Esto representa, según ASAJA, que se confirma el recorte del 22% que, además, «no afecta de manera lineal a todos los países, ya que Estados como Polonia pasan incluso a recibir más fondos, mientras que España, Italia, Francia o Grecia pierden más fondos que el resto».

En el caso de España estos ‘sobres nacionales’ de la nueva PAC asciende exactamente a 37.235 millones de euros, la segunda cifra más alta de la UE después de la de Francia (50.938 millones de euros).

La Comisión indicó que con las asignaciones a los países de la UE está garantizando «un mínimo de 300.000 millones de euros para apoyar a los agricultores, que abarca no solo los pagos directos por superficie, sino también otros instrumentos que garantizan el apoyo a la renta». Entre ellos citó las inversiones, las medidas agroambientales y una Red de Seguridad Unificada de 6.300 millones de euros en caso de perturbaciones del mercado.