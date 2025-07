Planas reconoce que la CE le ha engañado al no cumplir lo que prometió y el campo clama por nuevas protestas: «Si quieren tanques tendrán tractores»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido que la Comisión Europea le ha engañado en estos últimos meses sobre el futuro de la PAC, ya que «todo lo que la Comisión Europea ha venido diciendo en los últimos meses y en los últimos dos años sobre la centralidad del sector agroalimentario, no se cumple», además de sentirse defraudado porque «no se corresponde con lo que le habíamos pedido 20 Estados Miembros«. Paralelamente el campo ya habla de movilizaciones. «Si quieren tanques tendrán tractores» vienen a anunciar.

El ministro, que no oculta su preocupación por la propuesta lanzada por la presidente de la CE, Ursula Von der Layen, para la PAC 2028-32 ha asegurado que irá «a tope» para mejorar la propuesta presupuestaria de Bruselas en lo que atañe al sector agroalimentario y ha recordado que «es ahora cuando comienza la negociación».

En declaraciones a Efeagro, un día después de que la Comisión Europea presentase su propuesta del Marco Financiero Plurianual (2028-2034), el ministro ha mostrado su «sorpresa y rechazo» por esta toma de posición «inicial» de la Unión Europea, pero ha reiterado su «disposición a intentar mejorar en todo lo posible» dicha propuesta.

SIGUE EL ENFADO DEL CAMPO CON LA PROPUESTA EUROPEA: «LA PAC YA SOLO PASARÁ A REPRESENTAR EL 20% DEL PRESUPUESTO EUROPEO; HACE 40 AÑOS ERA EL 73,2%»

Mientras siguen las reacciones airadas contra el plan de la CE. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha mostrado su rechazo frontal a la propuesta de presupuestos presentada, ya que reduce los fondos, amplía la incertidumbre y complica la gestión. «No lo aceptamos y lucharemos para que se cambie», anuncian. Asimismo han recordado que en los últimos 40 años, la PAC ha pasado de suponer el 73,2% de los presupuestos europeos en 1980 a cerca del 24,6% en 2023. Y con el nuevo presupuesto ese porcentaje se quedaría en torno al 20%.

Asimismo, ven que la PAC pierde su propia autonomía y dependerá de las decisiones y prioridades de los diferentes Estados Miembros, lo que para UPA supondría en la práctica una “ruptura en la igualdad de trato entre productores que pertenecemos a un espacio común y sin fronteras. En definitiva, una PAC recortada y renacionalizada destruye la estrategia comunitaria”.

Desde UPA advierten además de que el sistema de ayudas sería totalmente nuevo, lo que supondría un aumento de la complejidad para su puesta en marcha. La organización pronostica que el proceso de definición y reparto de las ayudas podría ser “una auténtica locura”.

LA AMENAZA DE NUEVAS MOVILIZACIONES EN TODA EUROPA PUEDE SER REALIDAD: «LOS TRACTORES SALDRÁN A LA CALLE ANTE LA APUESTA DE LA CE POR LOS TANQUES»

De igual forma, desde la UPA también advierten de que, de no modificarse esta propuesta, se producirán movilizaciones de alta intensidad en toda Europa y recuerdan: “No luchamos sólo para garantizar apoyos justos para los y las agricultores y ganaderos, sino para asegurar la alimentación de todos los ciudadanos y ciudadanas europeos”.

En este sentido, desde COAG también han anunciado una oleada de movilizaciones. “Los hechos marcan prioridades: entre tractores y tanques, entre futuro para los jóvenes agricultores y misiles para blindar fronteras, entre alimentación y defensa, Von der Leyen ha elegido recortar un 22% los fondos agrarios y multiplicar por 5 el gasto militar”. Es inaceptable”, denuncia el secretario general de COAG, Miguel Padilla.

Por eso, COAG exige al Gobierno de España y a los europarlamentarios que se planten y defiendan ante Bruselas una PAC fuerte, con dos pilares sólidos y una dotación suficiente. “La soberanía alimentaria es tan estratégica como la defensa. Sin agricultores, no hay alimentos. Sin alimentos, no hay Europa. No podemos tolerar este ataque frontal a la columna vertebral del tejido productivo europeo: la pequeñas y medianas explotaciones profesionales agrarias”, ha asegurado Rivera.

Finalmente, desde Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se rechaza frontalmente la propuesta de PAC, al considerar que hay menos fondos para el campo, más burocracia y el desmantelamiento político de la PAC.

Sobre el nuevo papel que tendrían desde ese momentos los propios Estados, la organización destaca que «en España tenemos la experiencia de que el presupuesto de agricultura no llega al 2% de los presupuestos generales del estado y en el PERTE nos ha pasado igual», señalan desde Unión de Uniones, que temen que en ese escenario el sector agroalimentario queda sistemáticamente relegado en la relación de prioridades.

Y al igual que el resto de organizaciones, cree que la CE ha hecho oídos sordos al mensaje lanzado por las movilizaciones masivas del sector el pasado año y se suman al clamor de que si quieren tanques tendrán tractores.

«Mucho diálogo estratégico y mucha consulta pública y mucha gobernanza, pero a la petición de mayor protagonismo para el papel estratégico de la PAC, la agricultura europea y la autonomía alimentaria, la Comisión ha respondido con recortes de ayudas y ninguneo político… parece que lo que quiere son más tractores en las calles», concluyen ante al apuesta europea de apostar por los tanques.