Pedro Sánchez anuncia la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos porque «la evolución del precio aún continúa siendo alta»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles 12 la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos, que se acababa el 30 de junio, y ha subrayado que tendrán que plantearlo en el Congreso de los Diputados.

«La evolución del precio de los alimentos aún continúa siendo alta y tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo, un esfuerzo enorme para las arcas públicas pero necesario para nuestros hogares», ha añadido el presidente en una entrevista en TVE.

De hecho, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) esta medida ha restado 1.072 millones de euros en ingresos este año.

Así, el IVA continuará al 0% para alimentos básicos (pan, harinas, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales), y al 5% para pastas y aceites, una medida en vigor desde el 1 de enero de 2023.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de los alimentos se incrementó cuatro décimas en abril, hasta el 4,7%, aunque la subida de algunos productos de la cesta de la compra es mucho más acusada.

Es el caso del aceite de oliva, que sigue siendo lo que más sube: en abril estaba un 68,1% más caro que hace un año, un 1,5% más caro que hace un mes y un 204,8% más respecto a enero de 2021.

En el cuarto mes del año seguían incrementándose otros productos, como las patatas (8,6%), la carne de ovino y caprino (8,5%), el chocolate (8,1%), los productos de confitería (7,9%), las legumbres y hortalizas congeladas (7,5%) y el pescado fresco (6%).

Cabe recordar la rebaja del IVA de los alimentos del Gobierno ha provocando el enfado del sector agrario, que debe asumir una nueva carga financiera, en especial los productores en régimen general de IVA. Desde la entrada en vigor del Real decreto ley 20/2022 de 27 de diciembre, los productores de leche, queso, aceite, cereales, huevos, legumbres, tubérculos, fruta y hortalizas tienen que continuar asumiendo el IVA de los insumos necesarios para la producción (piensos, fertilizantes, energía, etc.), mientras que la venta de los alimentos que producen están exentos, o se ha reducido temporalmente. Este hecho los perjudica a efectos tributarios, porque no podrán reclamar el IVA hasta finales de año. Esto implica que no se les devolverá el IVA soportado hasta el 2024 (en algunos casos, a finales del año próximo).