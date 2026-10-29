Se aplaza también el reparto de los alimentos previstos frente al Ministerio de Agricultura y se entregarán al Banco de Alimentos

ASAJA ha anunciado que aplaza la acción reivindicativa que iba a desarrollar del 29 de octubre al 6 de noviembre y destina los productos a quienes más los necesitan, ya que se entregarán al Banco de Alimentos.

la organización tenía previsto mantener la movilización del campo en Madrid, tras la Gran Tractorada del 28 de octubre, con un reparto de alimentos a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante seis jornadas, entre hoy y el viernes 6 de noviembre.

Agricultores y ganaderos de distintas provincias iban a compartir con los ciudadanos lo que producen: vino, aceite, ajos, patatas, harina, tomates, pepinos, naranjas, mandarinas y plátanos, la despensa que sale cada día del campo español.

Tras la desconvocatoria de la tractorada por respeto a las víctimas del accidente ferroviario, ASAJA ha aplazado también esta acción. Los alimentos, ya adquiridos a los productores, no se perderán: entre hoy y el viernes 6 de noviembre, la organización los irá entregando al Banco de Alimentos para que lleguen a quienes más los necesitan.

Para ASAJA, esta decisión, «además de ir en la línea de prevenir el desperdicio alimentario, no tiene más lectura que la evidente. Los alimentos que produce el campo están hechos para alimentar, y hacerlos llegar a quien los necesita es la mejor salida posible para una acción que no pudo celebrarse como estaba previsto. Las reivindicaciones que la motivaban, recogidas en el manifiesto de la Gran Tractorada, siguen plenamente vigentes y se retomarán en el nuevo calendario de movilizaciones».

(Fotos: Archivo)