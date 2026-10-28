Tras la tractorada, el campo no se va de Madrid estarán seis días repartiendo alimentos frente al Ministerio de Agricultura

Tras la tractorada del 28 de octubre, tal y como adelantó agroinformacion.com, ASAJA va a mantener la movilización durante una semana con un reparto de alimentos frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Vino, aceite, frutas, hortalizas, patatas o harina llegarán directamente de manos de agricultores y ganaderos a los ciudadanos, para recordar que dar de comer tiene que dar para vivir.

ASAJA no se va de Madrid. Después de la gran tractorada que hoy recorrerá la capital, la organización continuará sus acciones reivindicativas con un reparto de alimentos a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Será los días 29 y 30 de octubre y 3, 4, 5 y 6 de noviembre, de 10:00 a 18:00 horas., con atención a medios a las 11:00 horas.

Cada jornada, agricultores y ganaderos de varias todas las provincias de España llevarán a Madrid lo que producen y lo compartirán con los ciudadanos. Habrá vino, aceite, ajos, patatas, harina, tomates, pepinos, naranjas, mandarinas y plátanos: la despensa que sale cada día del campo español y que hoy está en riesgo.

Con este gesto, el sector «quiere reflejar el hartazgo de quienes trabajan a pérdidas y acercar a la sociedad lo que se juega el campo, que es también lo que llega a su mesa».

Las reivindicaciones son las del manifiesto de la movilización de este miércoles 28:

1. Un plan de choque frente a los costes de producción, con un gasóleo profesional agrícola ya.

2. Una PAC fuerte que proteja la renta de agricultores y ganaderos.

3. Precios justos y una Ley de la Cadena que se cumpla.

4. No a la competencia desleal de los acuerdos comerciales con Mercosur y Marruecos.

5. Menos papeles y menos normas, para poder dedicarse a trabajar.

Calendario de participación

Fecha Provincias Jueves 29 de octubre Burgos, Cuenca, Huelva, Almería y Zaragoza Viernes 30 de octubre Málaga, Teruel, Ciudad Real, Jaén y Asturias Martes 3 de noviembre Ávila, Córdoba, Huesca, Alicante, Cádiz y Toledo Miércoles 4 de noviembre Sevilla, Salamanca, Lleida, Valladolid y Cáceres Jueves 5 de noviembre Madrid, Segovia, Murcia, Badajoz, Navarra y Canarias Viernes 6 de noviembre Granada, Soria, La Rioja, León, Palencia, Albacete, Guadalajara y Valencia

Qué: Reparto de alimentos (vino, aceite, ajos, patatas, harina, frutas y hortalizas) por parte de agricultores y ganaderos de ASAJA.

Cuándo: 29 y 30 de octubre y 3, 4, 5 y 6 de noviembre, de 10:00 a 18:00 horas.

Dónde: Puerta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Paseo de la Infanta Isabel, 1, Madrid).