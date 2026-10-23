La tractorada del 28 de octubre en Madrid tendrá continuidad: habrá dos semanas de reparto de alimentos y acampada ante el Ministerio

La gran tractorada del 28 de octubre en Madrid tendrá continuidad más allá de ese día, ya que se baraja mantener la presión con diversas protestas simbólicas, como mantener durante dos semanas un reparto de alimentos entre los ciudadanos ante el Ministerio e incluso se habla de una acampada.

Ha sido la organización APAG Extremadura Asaja la que ha anunciado que volverá a Madrid el próximo 28 de octubre para participar en la manifestación y tractorada, pero también que dará un paso más, ya que ha anunciado que realizarán «una acampada en Madrid, prevista desde el 29 de octubre hasta el 12 de noviembre», similar a la que ya realizaron el pasado mes de mayo. Sin embargo, desde la organización nacional hablan más de actos de reparto de alimentos a la ciudadanía que de una acampada propiamente dicha. Y todo a la espera de autorizaciones.

La organiación extremeña recuerda en una nota de prensa que el 28-O habrá una movilización de carácter nacional en la que participarán distintas organizaciones agrarias, incluidas las organizaciones territoriales de ASAJA, para trasladar las reivindicaciones de agricultores y ganaderos y exigir respuestas a los problemas que atraviesa el sector.

Desde APAG Extremadura Asaja, destacan que ·no es la primera vez que llevamos nuestras reivindicaciones a la capital. Ya estuvimos en Madrid los días 10 y 11 de febrero, con una manifestación, y los días 5 y 8 de mayo, con una acampada. Ahora volvemos ante la necesidad de seguir reclamando soluciones y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el campo».

Esta nueva movilización, en la que se prevé la participación de unos 500 tractores, se articula en torno a cinco reivindicaciones fundamentales:

Un plan de choque frente a los costes de producción y la implantación de un gasóleo profesional agrícola y apícola. No al desmantelamiento de la PAC, defendiendo un presupuesto suficiente e independiente que garantice nuestro modelo agrario. Precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria eficaz, que proteja realmente a agricultores y ganaderos. No a la competencia desleal derivada de los acuerdos comerciales con terceros países. Una normativa que nos permita trabajar, en lugar de sepultarnos bajo una burocracia cada vez mayor.

ASAJA CONTINUARÁ LAS MOVILIZACIONES CON UNA NUEVA ACAMPADA EN MADRID

Tras la manifestación y tractorada del 28 de octubre, ASAJA dará continuidad a las reivindicaciones con otra acampada en Madrid, prevista desde el 29 de octubre hasta el 12 de noviembre, que según ASAJA nacional podría centrarse en un reparto de alimentos a los ciudadanos durante varios días para visualizar su situación ante la sociedad.

Esta acampada, organizada exclusivamente por ASAJA, contará con la participación de todas sus provincias, que se irán turnando diariamente para mantener una presencia permanente en Madrid durante todo el periodo de movilización.

En el caso de APAG Extremadura ASAJA, está previsto, en principio, que esta organización participe el día 5 sumándose así a esta acción reivindicativa para seguir reclamando soluciones y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con agricultores y ganaderos.