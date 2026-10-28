Tras una concentración y un «aplazamiento» solidario con el accidente, el campo reitera su rechazo a las políticas agrarias y amenaza con más protestas

Con una tractorada «aplazada» y una concentración silenciosa en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, el sector primario ha reiterado su rechazo este miércoles 28 las políticas comunitarias y estatales que, a su juicio, no responden a las necesidades del campo, acechado ahora por los altos costes del gasóleo agrícola y los fertilizantes, y por eso amenazan con más protestas y llevarlas también a Bruselas.

Es uno de los mensajes que han lanzado este miércoles las organizaciones profesionales agrarias en una breve intervención de los líderes de ASAJA, COAG y Unión de Uniones, que habían convocado una tractorada de protesta en Madrid que ha quedado suspendida tras el accidente de trenes ocurrido en la provincia de Toledo.

Tras guardar cinco minutos de silencio por este suceso, y con la preocupación de que entre las víctimas o heridos pudiera haber compañeros que se dirigían a esta protesta, el presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, se ha dirigido a los participantes en la plaza de Colón para negar que la protesta «fuese política en el contexto de la precampaña electoral porque ya la anunciaron el 18 de septiembre, antes de la convocatoria de los comicios».

Al actual Gobierno le ha pedido que apruebe un plan «de choque» para el sector porque este es el «único» que «trabaja a pérdidas, cuando los demás se forran».

A los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del 29 de noviembre les ha reclamado también que «no hagan dejación de funciones con el campo».

El secretario general la organización agraria COAG, Andrés Góngora, ha calificado como «problema estructural» de la Unión Europea (UE) los acuerdos comerciales con terceros países, de los que, según ha dicho, están «en contra» sin excepción y ha animado a movilizarse en Bruselas ante el «tijeretazo» previsto de la PAC.

Ha lamentado la entrada de productos externos a la UE como el aceite procedente de Túnez o los tomates marroquíes, y ha advertido de que no habrá «precios justos» para los productores nacionales mientras siga entrando «basura» por la frontera.

El representante de COAG ha pedido continuar con las movilizaciones; ha denunciado también la entrada de fondos de inversión en el campo español -hasta 900, según sus palabras-; y ha acusado a la Administración de ponerles una «alfombra roja».

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha considerado que la movilización era «política pero no partidista» porque se mantienen los problemas que acechan al campo, como el acuerdo de libre comercio con Mercosur.

LUCHA POR EL GASÓLEO PROFESIONAL, CONTRA EL ACUERDO DE MERCOSUR Y LOS INTENTOS DE DESMANTELAR LA PAC

Esta «lucha» del campo «tiene que seguir» porque el gasóleo y los fertilizantes están a un precio que «no les permite seguir» con la labor agraria, según Cortés.

El dirigente se ha quejado tanto de las políticas comunitarias que «quieren desmantelar la PAC» como de la acción del Gobierno de España que, cree, podría aprovechar los últimos consejos de ministros antes de las elecciones para facilitar más ayudas al sector, ya que «estos días están sacando reales decretos para todo lo que les da la gana menos para la agricultura».

Tras estas declaraciones de los máximos responsables de las tres organizaciones agrarias, la concentración en la plaza de Colón ha comenzado poco a poco a disolverse, mientras las columnas de tractores que han llegado a este punto volverán de forma ordenada por su camino de retorno.

Al breve acto han acudido varios centenares de agricultores de diferentes regiones que ya se encontraban en el lugar antes de conocer la suspensión de la marcha debido al accidente ferroviario.

Allí han aprovechado para exhibir pancartas pidiendo un gasóleo profesional, quejarse del pacto UE-Mercosur y lanzar el mensaje de que «el campo quiere vivir».

En un comunicado, las organizaciones han expresado sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y han deseado una pronta recuperación a los heridos. Tras desconvocar la tractorada, han aplazado sus acciones reivindicativas para más adelante.