Origen España se opone a la IGP Jamón Serrano: El proyecto de Planas «cojea» porque no se ajusta a las producciones de calidad protegida

El proyecto del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis de Planas, de crear una IGP Jamón Serrano, sigue provocando rechazos, hasta el punto de que hasta la asociación Origen España ha decidido presentar alegaciones contra el pliego de condiciones al considerar que «cojea» y que no cumple con los parámetros de «lo que consideramos que debe ser una Denominación de Origen o una IGP, ni lo que la propia Europa entiende como tal».

Según ha confirmado fuentes oficiales de Origen España, las alegaciones se basan prácticamente en que e el proyecto presentado «no hay una vinculación a un territorio, lo que implicaría desproteger a todas las Denominaciones de origen y a las Indicaciones Geográficas Protegidas que existen actualmente en España, no solo a las vinculadas al jamón, sino a todos los productos». En este sentido, insisten en sus alegaciones que «no se puede aceptar que un producto sea lo mismo en el norte que en el sur de España, que haya una igualdad de características en todo el territorio español. Tal y como se está redactando el pliego del Ministerio, consideramos que no se dan características especiales en esta IGP».

Aunque ha dejado claro que «nosotros siempre apoyaremos nuevas figuras de calidad, en este caso vemos que no se ajusta a lo que consideramos que debe ser una denominación o una IGP, ni lo que la propia Europa entiende como tal», ya que no existe en este proyecto los rasgos diferenciales que deben ser la base de una nueva IGP».

TEMOR A QUE SE ABRA LA PUERTA A CREAR OTRAS DENOMINACIONES DE AMBITO NACIONAL

Asimismo, ha reconocido que de aprobarse esta figura de la IGP Jamón Serrano «se podría abrir la puerta a otras denominaciones genéricas, como por ejemplo una IGP Aceite de Oliva de España, con lo que tampoco estaríamos de acurdo por el daño que haría a toda las DO existentes ahora, pero eso es especular y no vamos a entrar en ese debate. Nosotros alegamos a este proyecto en concreto porque vemos que cojea, que no se ajusta a lo que creemos que debe ser una DO o una IGP».

Al margen de Origen España, cerca de una veintena de asociaciones y entidades de toda España han presentado alegaciones a este proyecto, cuyo plazo se cerró el pasado lunes. Entre ellas destacan la (IGP Jamón de Trevélez e IGP Jamón de Serón, así como la Diputación de Granada, que con la unanimidad de todos los partidos políticos, ya se ha posicionado claramente en contra del Gobierno y su propuesta de crear la Indicación Geográfica Protegida IGP Jamón Serrano, al considerar el pliego de condiciones que defiende el Ministerio «es un gran engaño porque pretende apropiarse de una reputación ligada a la elaboración en la sierra y al secado de las piezas en condiciones ambientales naturales, para que, en realidad, la IGP sea utilizada para la distinción de cualquier jamón producido por métodos industriales. Se trata, en definitiva, de identificar bajo el sello IGP precisamente a aquellos productos que no merecen tal reconocimiento (productos que no tienen una estrecha vinculación con el medio geográfico)».

Asimismo, cabe recordar que los productores de Portugal, aprovechando que este semestre el país luso lidera la presidencia de la UE, quieren aprovechar esta coyuntura para presentar los recursos correspondientes en Bruselas y así evitar la apropiación del término denominación jamón serrano por parte de España.