Negociación en la UE: Ya se habla de nuevos recortes que afectarán al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y a la PAC

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha presentado este sábado una nueva propuesta para intentar desbloquear la enquistada Cumbre que debe decidir sobre el Presupuesto de la UE para los próximos siete años y el tamaño y la forma del Fondo de Recuperación tras la pandemia. Y, como sucede casi siempre, ya se habla de recortes importantes y estos apuntan inicialmente a la parte del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Horizonte Europa o los programas de Salud, los más vulnerables porque son los que dependen directamente de la Comisión y no de los propios estados.

No se trata de un recorte de la PAC, ya que esa partida todavía se debe discutir aunque pinta mal ante la falta de consenso de los Estados sobre estos fondos y la fuerza que están cogiendo en estas negociaciones estados como los países del norte como Países Bajos, Dinamarca, Austria o Suecia, que no son precisamente agrícolas por lo que no se descarta que lo que no logren recortar ahora lo hagan luego sobre la PAC. Y aunque Pedro Sánchez ha estado hablando de líneas rojas a la hora de ceder en una reducción de los fondos de la PAC, en la negociación de ayer ya reconocía, de forma genérica, que «todo debemos ceder en algo».

Cabe recordar que el propio Michel ya ha propuesto un presupuesto se situará, en concreto, entre el 1,05% y el 1,094% de la Renta Nacional Bruta (RNB) y,en el que programas como la PAC o la Política de Cohesión –que ya incluían recortes en la propuesta de Bruselas que alcanzarían hasta un 9% de media pese al rechazo del sector– serán los perjudicados porque juntos representan aproximadamente dos tercios de las cuentas europeas.

La importancia del recorte en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural es que cuenta con una partida de más de 100.000 millones de euros, lo que llevaba a la propia CE a hablar de que el dinero para la agricultura, asumiendo que podría bajar un 9% las ayudas de la PAC, se «iba a incrementar hasta un 2%«. Una cifra que ya no parece que se pueda cumplir, aunque sí la parte más negativa, como es el recorte de las ayudas previstas para la PAC y que, de aprobarse los presupuestos,