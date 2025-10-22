Más tensión con las lonjas: ganaderos de bovino de carne insisten en que el precio de la de Salamanca está 20 cts./kg por debajo del mercado

El papel de las lonjas está cada vez más en entredicho, con tensiones en muchas de ellas por los precios establecidos sean tanto de cereales como de carne. El último roce de una ya larga lista de tensiones ha sido con los ganaderos de bovino de carne, que han insistido este lunes en la Lonja de Salamanca en manifestar que sus cotizaciones se sitúan en torno a 20 cts./kg por debajo del mercado.

Por ello, como en semanas anteriores, reclaman una regularización y han ido un paso más allá, al solicitar que se reúna la comisión gestora de la lonja salmantina para solucionar el bloqueo y lograr esa regularización. Por otro lado, preocupa la dermatosis nodular contagiosa , enfermedad ante la que Cantabria ya ha tomado las primeras medidas sanitarias.

Entretanto, la sesión del lunes 20 de octubre deparó una nueva repetición de precios en todas las categorías, al igual que en la mesa del bovino de vida, donde se repitió la queja de desfase expresada por los productores. La petición de diez céntimos de subida para los terneros para cría no fue atendida. Por eso, se insiste en que las cotizaciones están en unos 20 cts./kg por debajo del mercado

En la reunión también sobrevoló la preocupación de todo el sector por la incertidumbre ante los brotes de dermatosis nodular contagiosa en Cataluña, así como por las medidas adoptadas en Francia para frenar la expansión de esta enfermedad que —recordemos— no afecta al ser humano, ni por contacto con animales infectados ni por consumo de productos.

ASAJA Palencia aconseja a los ganaderos de bovino examinar a los animales para detectar posibles cambios, con especial atención a la cabeza, el abdomen, el pecho, las axilas, el área genital, debajo de la cola y los muslos, así como la presencia de nódulos repartidos por zonas más habituales como cabeza, cuello o el hocico, si bien pueden presentarse por todo el cuerpo. Si se detecta alguno de esos síntomas, hay que comunicarlo a los servicios sanitarios oficiales y seguir sus indicaciones.

Por su parte, el ejecutivo cántabro ha establecido, entre otras medidas excepcionales preventivas, la suspensión de ferias y concursos, así como de la actividad del Mercado de Ganados, y un mayor control del movimiento de reses bovinas.