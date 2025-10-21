Sigue el enfado con las «actuaciones arbitrarias» en las mesas de precios que «ponen en riesgo la credibilidad de la Lonja de Segovia»

Los productores de cereal, ante los hechos acontecidos en la Lonja de Segovia, consideran que las «actuaciones arbitrarias» que se vivieron el pasado jueves en las mesas de precios «ponen en riesgo la credibilidad de la Lonja», a la vez que advierten de que «una Lonja que pretende ser de referencia debe respetar el peso real de las partes participantes de modo que las decisiones se tomen de forma consensuada».

El pasado jueves, durante la sesión de la Lonja de Cereal de Segovia, se vivieron momentos de tensión que evidencian la falta de equilibrio y transparencia en el funcionamiento de la mesa de precios.

Por parte de Unión de Campesinos de Segovia-UCCL, Carlos Colorado, como uno de los representantes del sector de productores, defendió la necesidad de que las decisiones se tomen de forma consensuada entre las tres partes que integran la Lonja —Productores, Almacenistas y Fabricantes—, «y no bajo la imposición de un solo grupo».

Sin embargo, para la organización agraria, «una vez más, los almacenistas condicionaron la sesión e impusieron su criterio, forzando una bajada injustificada del precio del trigo y negándose, además, a reconocer la subida que correspondía a la cebada, pese a los datos de mercado que así lo respaldaban».

Para la UCCL, el moderador, «que debería mantener una posición neutral y carece de voto, actuó siguiendo el dictado de los almacenistas, ignorando el resto de opiniones y rompiendo el espíritu de consenso que debe regir en la Lonja».

ADVIERTEN DE QUE SI NO SE CAMBIA, “CORRE EL RIESGO DE PERDER SU CREDIBILIDAD Y SU CONDICIÓN DE LONJA DE REFERENCIA DE CASTILLA Y LEÓN»

Ante la falta de argumentos y de voluntad de diálogo, el 50% de almacenistas abandonaron la sala, en lo que los productores consideraron como «en un gesto de desprecio hacia el resto de miembros de la mesa incluidos sus compañeros que se quedaron y hacia el propio sistema de funcionamiento de la Lonja, que exige respeto y transparencia para ser representativo».

Esta situación está provocando que la Lonja de Segovia, históricamente una referencia nacional, registre uno de los precios más bajos de toda España, «en claro perjuicio para los agricultores segovianos y para toda la cadena productiva».

Por eso, desde el sector productor exigen un cambio inmediato en el funcionamiento de la Lonja, que garantice:

La igualdad real de peso y voto entre Productores, Almacenistas y Fabricantes.

La independencia efectiva del moderador.

Y la transparencia total en la fijación de precios.

Y lanzan una seria advertencia, «de no corregirse esta deriva, la Lonja de Segovia corre el riesgo de perder su credibilidad y su condición de lonja de referencia de Castilla y León».