Sigue el enfado ganadero: la subida general de 5 cts/kg en el bovino de carne no evita «el desfase» en la Lonja de Salamanca

Los ganaderos insisten en que la Lonja de Salamanca no está reflejando en sus tablillas los precios reales a los que opera hoy el bovino de carne. Así volvieron a expresarlo en esta mesa durante la sesión del lunes, 6 de octubre, donde la presidencia optó por una subida general de cinco céntimos por kilo en todas las categorías, toda vez que los compradores se negaron a una regularización de precios.

La mesa del bovino de carne volvió a registrar un duro enfrentamiento entre los ganaderos y los compradores, que coincidieron en diagnosticar una semana menos activa en operaciones. Según recoge ASAJA Palencia en su web, los tratantes creen que se debe a que los precios se encuentran altos, pero los ganaderos aseguran que sigue habiendo un importante desfase en las tablillas, causa de que se retengan las ventas.

Ante la falta de acuerdo, los representantes ganaderos reclamaron a la mesa un cambio en los estatutos, para evitar estos bloqueos. La cotización mostró esas diferencias, ya que los productores llegaron a solicitar hasta veinte o treinta céntimos por kilo más para añojos y terneras, mientras los tratantes defendían la repetición. Al final, la presidencia arbitró una subida general de cinco céntimos en todas las categorías, lo que abre un compás de espera para ver a qué parte acaba dando la razón el mercado.

LECHAZO REPETICIONES EN TODAS LAS CATEGORÍAS SALVO EN EL LECHAL DE HASTA 16 KILOS

Por lo que respecta al ovino, la Mesa del Lechazo de Castilla y León celebró el viernes 3 de octubre su sesión quincenal, donde repitieron cotización todas las categorías, salvo el lechal de hasta dieciséis kilos para cebar, que subió tres euros por animal y se sitúa en la horquilla de los 63-68 euros, todavía un poco por debajo de los precios a los que operaban hace un año (66-69 euros/animal) en la mesa de referencia para el lechazo de nuestra comunidad.

La reunión de la Mesa del Lechazo del pasado viernes contó con la participación de la directora general de la Industria y Cadena Agroalimentarias de la Junta de Castilla y León, Cristina Frías, quien reafirmó el apoyo de la administración regional al sector ovino de la comunidad y a este órgano que vela por la cadena de valor, reconocida en 2022 como lonja de referencia en Castilla y León, por su papel clave en la difusión de información transparente sobre precios en origen.