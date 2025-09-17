Los ganaderos de bovino de carne no ocultan su enfado porque creen que los precios de lonja se hallan por debajo del mercado real

Después de mucho tiempo de quejas contras las cotizaciones de las lonjas por los cereales, ahora los ganaderos de bovino de carne afirman que los precios de lonja no reflejan las operaciones reales de mercado, donde las compraventas se cierran por cantidades muy superiores y pese a reconocer los paulatinos ajustes al alza desde finales de julio.

Los productores han denunciado ese desfase esta semana en la Lonja de Salamanca y reclamaron regularizar los precios con una subida general de cuarenta céntimos por kilo en las canales, para que las tablillas recojan esa realidad.

La razón del desfase radica en otro desajuste: el que media entre una oferta de animales baja —«mínima», según expresaron algunos ganaderos en la mesa de la lonja salmantina— y una demanda que sigue muy activada.

Por su parte, los compradores rechazaron en esta sesión del lunes, 15 de septiembre, esa regularización, aun reconociendo que la oferta de bovino para sacrificio se encuentra en niveles bajísimos, según recoge ASJA Palencia en su web

Llegados a la fase de cotización, los ganaderos pidieron veinte céntimos más por kilo, en tanto los tratantes abogaron inicialmente por tres céntimos. Al final, la presidencia ha dictaminado una subida de diez céntimos por kilo en todas las categorías.

Los ganaderos de bovino de carne también han sostenido que en el vacuno de vida las cotizaciones de la lonja están infravaloradas con respecto al mercado real, por idéntica escasez de oferta y una demanda que se mantiene alta. Los productores aseguran gráficamente que «los terneros se venden como rosquillas», por lo que solicitaron quince céntimos de subida por kilo. La presidencia, tras escuchar a los compradores, que pedían subir tres, lo ha dejado en seis céntimos por kilo en las hembras, y cinco céntimos más por kilo en los machos.

En la mesa de ovino, la lonja salmantina constató la revalorización de diez céntimos por kilo tanto de los lechazos como de los corderos más grandes (a partir de 25,5 kilos), y de veinte céntimos en los corderos de menos peso (15-25,5 kg) por una revitalización de la demanda desde el exterior.