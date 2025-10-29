Los otros efectos de la dermatosis: Compás de espera en la cotización del bovino de carne a la espera de ver cómo evoluciona la enfermedad

El problema sanitario de la dermatosis nodular contagiosa se ha dejado notar y ha protagonizado esta semana la Lonja de Salamanca, máxime tras la decisión de la Junta de Castilla y León de suspender durante dos semanas la celebración de ferias y mercados ganaderos, como en otras comunidades autónomas, para reforzar la prevención y evitar la propagación de la enfermedad. En ese contexto, todas las categorías de bovino, tanto para sacrificio como para vida, han repetido cotización, marcando un compás de espera por la incertidumbre, segñun recoge Asaja Palencia en su web.

El cierre de mercados y ferias, unido a la restricción de movimientos, ha creado un clima de tensa expectación sobre el bovino, en un escenario de estabilidad hasta ver qué sucede en las próximas semanas con la DNC.

Hay que recordar, una vez más, que se trata de una enfermedad que no se contagia al ser humano, ni por el consumo de los productos del bovino (leche, carne…), ni por el contacto con animales afectados.

No obstante, la obligatoriedad del sacrificio de los animales de las explotaciones donde se confirme la presencia de la dermatosis nodular contagiosa, junto con las restricciones al movimiento, pueden derivar en situaciones que alteren el abastecimiento, por lo que tanto ganaderos como tratantes, tras tantas tensiones entre ellos, consideran oportuna la repetición de precios.

Por lo que respecta al ovino, la Mesa del Lechazo de Castilla y León celebrada el viernes 24 de octubre en Tordesillas (Valladolid) también constató estabilidad en las categorías cotizadas, que repitieron los precios de la sesión anterior.

Sí se registró una leve subida en los lechales de hasta dieciséis kilos para cebar, que se cotizan en la horquilla de los 66-71 euros por animal (frente al anterior precio de 63-68 euros/animal de primeros de octubre). Esos tres euros de subida son lógicos a estas alturas de año y dejan la cotización en niveles semejantes a los de la campaña de 2024 por estas mismas fechas (66-69 euros/animal) en la misma lonja de referencia regional para el lechazo.