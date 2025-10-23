Ante la ausencia de un plan nacional de actuación, las CCAA toman sus propias medidas ante la dermatosis incluyendo la inmovilización del ganado

Aunque desde el Gobierno se pide precaución y se ha impulsado la vacunación en las zonas de riego detectadas hasta el momentos, las Comunidad Autónomas están tomando sus propias medidas ante la ausencia de un plan nacional de actuación. Medidas que, inicialmente, se están centrando no solo en incrementar los controles de las explotaciones sino en suspender todas las ferias previstas para evitar posibles contagios y una expansión de la enfermedad y la inmovilización de los animales. Mientras, en Cataluña ya se ha detectado 7 nuevos focos.

Así, la Junta de Castilla y León ha adoptado la decisión de suspender a partir del próximo sábado y por un plazo de dos semanas todas las ferias, mercados y cualesquiera concentraciones de ganado de la Comunidad con el objetivo de reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa.

En Navarra se ha prohibido la celebración de ferias, concursos y mercados de ganado o cualquier evento de o concentración de animales (salvo perros y gatos) en toda la Comunidad Foral hasta el próximo 30 de noviembre como medida de prevención ante el empeoramiento que se está produciendo de la situación epidemiológica del ganado vacuno en Francia.

Por su parte, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha reforzado las medidas sanitarias en ferias y exposiciones de ganado con el objetivo de proteger la sanidad animal y evitar la propagación de enfermedades como la lengua azul, la propia dermatosis nodular contagiosa o la influenza aviar, tras los recientes casos detectados en distintas zonas del país.

Ante la ausencia de un plan nacional de actuación, también en Cantabria, que la primera CCAA en aplicar medidas, ha decidido suspender la celebración de ferias. Para el Gobierno cántabro, sus actuaciones han ido «por delante de los acontecimientos, con solvencia, valentía y criterios técnicos», dando ejemplo al resto de «cómo hay que prevenir y anticiparse».

LA XUNTA DECRETA LA INMOVILIZACIÓN DE LOS BOVINOS QUE LLEGUEN DE FUERA DE GALICIA

Asimismo, la Generalitat de Cataluña ha confirmado siete nuevos focos de dermatosis nodular contagiosa en ganado bovino, lo que eleva a 17 el total de focos notificados, ha señalado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Los nuevos focos se localizan en la provincia de Gerona, dentro de la zona de restricción adoptada en torno a los primeros focos detectados, lo que ha afectado a explotaciones de distinto tipo que suman un censo total de 865 bovinos. En esta zona, ha comenzado ya la vacunación del ganado en el nuevo radio de protección.

Finalmente, la Consellería do Medio Rural publica este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una resolución para reforzar las medidas preventivas con el fin de proteger a la cabaña ganadera gallega de la dermatosis. En este sentido, todos aquellos bovinos que procedan de explotaciones de fuera de Galicia deberán ser sometidos a una vigilancia veterinaria oficial de una duración mínima de 21 días naturales. Y la totalidad de los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados también durante 21 días de forma preventiva.