Francia da un paso más y decide suspender la exportación de bovinos vivos por la expansión de la dermatosis en el país

Si en España, con un par de casos ya se está dando la voz de alarma sobre lo puede suceder, el Gobierno francés ha dado un paso más y ha decidido suspender la exportación de bovinos durante 15 días, a partir de este sábado y hasta el 4 de noviembre, y restringir de forma «draconiana» los movimientos, con un refuerzo de controles y amenazas de sanciones para los infractores para intentar frenar la expansión de la Dermatosis Nodular Contagiosa.

«Estamos en un momento crítico y hay que seguir trabajando para proteger la cabaña bovina francesa», ha declarado este viernes la ministra de Agricultura, Annie Genevard al término de una reunión en la prefectura (delegación del Gobierno) de Lons Le Saunier (noreste) dedicada a la rápida propagación de esta enfermedad en las últimas semanas.

Genevard ha insistido en que «tenemos que tomar la medida de la peligrosidad» y en que los ganaderos deben advertir a los servicios veterinarios en cuanto sospechen de la presencia de algún animal infectado.

La ministra ha anunciado al final de la reunión de una serie de «medidas muy drásticas, con restricciones de los movimientos, también para las exportaciones, así como el refuerzo draconiano de los controles. Los movimientos ilegales se sancionarán con dureza». En concreto, se prevén multas de 750 euros y de 1.500 euros en caso de reincidencia.

Además de suspender la exportación de bovinos, está prohibido sacar animales de una zona reglamentada hacia una zona indemne de la dermatosis. Dentro de las zonas reglamentadas seguirán siendo posibles los movimientos del ganado, sobre todo porque con la llegada del invierno muchos deben ser estabulados, pero bajo unas reglas estrictas y a condición de haber informado de lo que se va a hacer.