La dermatosis nodular empieza a salir muy cara: frena el millonario negocio del envío de vacuno vivo a Marruecos y otros países

La Dermatosis Nodular Contagiosa, la enfermedad vírica no zoonótica que afecta al ganado vacuno, comienza a salir muy cara a España tras unos primeros focos detectados en Cataluña, ya que, con ello, se ha frenado el millonario negocio del envío de vacuno vivo a un gran comprador como es Marruecos así como a otros países.

Los ganaderos del vacuno de carne y del lácteo están pendientes de la evolución de la enfermedad en el país para ver si el plan de vacunación y el resto de medidas preventivas adoptadas (sacrificios e inmovilización de animales en torno a los focos) consiguen erradicar el brote y poder volver a operar con normalidad a nivel comercial.

Una de las preocupaciones para el sector cuando ocurre un evento así es que haya terceros países que no reconocen la regionalización del evento por lo que cierran sus fronteras a cualquier importación y envío de vacuno vivo e incluso productos desde todo el país, con el impacto económico que eso conlleva.

De hecho, la dermatosis nodular se detectó hace pocas semanas en España y ya hay una treintena de certificados de exportación bloqueados por una veintena de países, entre ellos Argentina, Marruecos, Brasil, China, Canadá o Reino Unido, según la última nota informativa pública del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, se han bloqueado envíos de semen de bovino, bovinos para reproducción, engorde o sacrificio, bovinos de lidia para sacrificio, embriones bovinos, cueros y pieles, incluso tripas artificiales a partir de colágeno bovino y algunos productos lácteos.

No obstante, el principal impacto, por ahora, está en el cierre de Marruecos a la entrada tras el envío de vacuno vivo porque ese destino supone casi la mitad de todas las exportaciones desde España al resto del mundo.

El año pasado, España exportó más de 66.000 toneladas de vacuno en vivo, de las que el 43 % (28.572 toneladas) tuvieron como destino Marruecos, según datos de Comercio Exterior.

El sector del vacuno de carne facturó algo más de 111 millones de euros por ese volumen de ganado enviado al país norteafricano; un canal de comercio cerrado por ahora.

Líbano es el segundo mayor comprador de vacuno vivo (en 2024 compró más de 12.000 toneladas) pero en este caso, tal y como han informado a Efeagro desde la Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), sí admite la regionalización.

La gerente de esta asociación, Matilde Moro, ha mostrado su preocupación ante esta situación, pero confían en que las medidas adoptadas contengan el foco para que no avance hacia zonas próximas donde sí hay grandes volúmenes de producción ganadera.

En el caso del lácteo, no se han cerrado, al menos de momento, destinos de especial relevancia para sus intereses, según fuentes sectoriales.

Las mismas fuentes han valorado la vía de negociación abierta por las autoridades españolas con esos terceros destinos para conseguir flexibilizar sus barreras comerciales tras la detección de los focos.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ANIMAL (OMSA) LLAMA A LA VACUNACIÓN

La evolución de esta enfermedad, que ha llegado a una veintena de países por primera vez desde 2020, ha captado la atención de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El virus puede propagarse a largas distancias por el viento que transporta insectos portadores del patógeno o mediante el movimiento y comercio de ganado infectado.

En su informe 2025 sobre el estado de la sanidad animal en el mundo, dedica un capítulo a la dermatosis nodular contagiosa.

En ese documento, consultado por Efeagro, la OMSA recuerda que en los países que experimentan brotes, la vacunación tiene «múltiples» beneficios y «sigue siendo una herramienta crucial para el control y posible erradicación de la enfermedad».

No obstante, aunque la vacunación es una herramienta «importante, no es suficiente por sí sola para eliminar la enfermedad» por lo que su control «efectivo» requiere una combinación de estrategias, incluyendo control de vectores (mosquitos), restricciones de movimiento y fuertes medidas de bioseguridad, según la organización.

Para casos recién introducidos, como en España, la OMSA sugiere que la vacunación rápida de emergencia y controles estrictos de movimiento «pueden ayudar a contener la enfermedad antes de que se vuelva endémica».

La organización ha recordado que la dermatosis nodular no representa una amenaza para la salud humana pero es de «gran importancia económica» para los productores, ya que puede causar una reducción temporal en la producción de leche, afectar la fertilidad y, ocasionalmente, provocar la muerte del ganado (1-5 % de tasa de mortalidad).

(Texto: Juan Javier Ríos / Efeagro)