Instan al Ministerio a extender la vacunación preventiva contra la Dermatosis y a revisar los protocolos de cara a la expansión de la enfermedad

Unión de Uniones, a raíz de la aparición en España de la enfermedad animal que afecta al ganado bovino, dermatosis nodular contagiosa (DNC), reclama extremar las medidas de prevención y pide al MAPA que defienda en Bruselas la necesidad de realizar una vacunación preventiva contra esta enfermedad, más allá de las zonas de restricción, y una revisión de los protocolos de esta enfermedad para evitar la expansión de la enfermedad.

Unión de Uniones considera urgente una respuesta más sólida y coordinada por parte de la Administración, tanto europea como nacional, de cara a prevenir posibles nuevos focos, para limitar la propagación y mitigar las pérdidas productivas y sociales.

Esto mismo ha trasladado durante este lunes 13 a la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, con quien, junto al resto del sector, se ha reunido tras la petición por parte de la organización de una convocatoria urgente. «Tenemos que adelantarnos a la enfermedad vacunando y protegiendo a nuestro ganado, el MAPA reconoce que seguimos en un alto riesgo y que tenemos que extremar las medidas de precaución, pero hay que evitar a toda costa la expansión de la enfermedad y la catástrofe que es para una granja enfrentarse a un vaciado sanitario», señalan desde Unión de Uniones.

«Hay que revisar los protocolos. Es impensable que una granja se enfrente a restricciones tan largas por la lucha contra la enfermedad», comentan desde la organización. «Hay que trabajar para un protocolo a nivel europeo y nacional que obedezca a la realidad y necesidades del sector susceptible de estar afectado», añaden.

Unión de Uniones recuerda que la DNC es una enfermedad vírica del ganado bovino transmitida principalmente por insectos vectores y exclusivamente animal, caracterizada por la aparición de nódulos en la piel y órganos internos, fiebre y pérdida de producción. No afecta a las personas y el consumo de carne y leche es seguro. En este sentido, la organización aprovecha la ocasión para recordar los altos estándares productivos y sanitarios de nuestro sistema de producción. Sin embargo, la virulencia de la enfermedad causa un importante impacto en la actividad ganadera por lo que es necesaria una respuesta acorde por parte de las diferentes administraciones.

A la luz de los hechos, Unión de Uniones considera que las administraciones han pecado de confianza. Desde hace tiempo se venía advirtiendo que los focos en Francia e Italia ponían a España en una situación de grave riesgo de entrada de la enfermedad. Esto, junto con el elevado volumen de movimientos de bovinos hacia España, a Unión de Uniones al MAPA la posibilidad de hacer acopio de un mínimo volumen de vacunas para un eventual foco, días antes a la entrada del virus en España lo que el Ministerio desestimó.

Aunque actualmente habría un volumen de vacunas suficiente para las zonas de restricción, con las 15.000 vacunas de las que disponía del Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Francia, y otras 82.500 dosis desde el Banco de Vacunas Europeo; así como nuevas compras de emergencia que el MAPA estaría efectuando para poder actuar rápidamente; Unión de Uniones cree que la vacunación preventiva de los animales de reproducción más allá de estas zonas es clave.

Si bien el MAPA está estudiando aún la vía, en el marco de la reunión Unión de Uniones «ha puesto también sobre la mesa también la reclamación de indemnizaciones a precio de mercado para los ganaderos afectados ya sea por el vaciado sanitario, así como en el caso de que la vacunación implique restricciones, además de apoyos económicos para la continuidad de la viabilidad de la granja durante el tiempo que esté sin producir».

«NO PODEMOS PERMITIRNOS UN SILENCIO DE LAS ADMINISTRACIONES COMO EL QUE TUVIMOS CON LA EHE»

Unión de Uniones señala que la aparición de un foco de DNC en territorio estatal supone un gran impacto negativo a las exportaciones del sector vacuno, dado que numerosos países terceros no contemplan la regionalización ante un foco en un país. Según documentación del propio MAPA, actualizada diariamente, Marruecos, Japón, Taiwán, Reino Unido, EEUU y Canadá han establecido restricciones o condiciones adicionales, o incluso una restricción total.

La organización solicita tanto a la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera como principal organismo con competencias específicas, como a todos los niveles de administración superiores, que se intensifiquen esfuerzos para que los países terceros que aún no lo hacen, reconozcan la regionalización para evitar un impacto mayor.

Asimismo, la organización recoge entre sus propuestas, además de ampliar la vacunación, el estudio de la enfermedad sobre la fauna, la consideración de fuerza mayor para las granjas afectadas de cara a la PAC, la puesta de información para el sector de las medidas de bioseguridad más efectivas para hacer frente a la enfermedad y sobre todo, una comunicación constante y permanente con el sector para evitar la expansión de la enfermedad. «No podemos permitirnos un silencio de las administraciones como el que tuvimos con la EHE», concluyen desde la organización.