La manzanilla sanluqueña no cede en su pulso y pide su independencia respecto al Consejo Regulador de la DO Vino de Jerez

Las tensiones en el seno de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda no solo no se calman con el frío, sino que se calientan cada días má. Hasta el punto de bodegas sanluqueñas reclaman su independencia del Consejo Regulador. Así, la comisión específica de la Manzanilla, reunida este miércoles 13, ha avalado elevar al próximo pleno del vino una propuesta de Bodegas de Sanlúcar por la que solicitan la separación efectiva de la toma de decisiones que afectan al vino sanluqueño con la constitución de un Consejo Regulador independiente. La idea de los manzanilleros es contar con un órgano de gestión y un pleno propios a imagen y semejanza del Brandy de Jerez, que comparte estructura con la DO del vino de Jerez a través de un convenio.

La propuesta choca frontalmente con el acuerdo aprobado por mayoría en el último pleno en respuesta a las incongruencias observadas por Bruselas en las Denominaciones de Origen del Marco de Jerez, que dispone que entre el fino y la manzanilla no hay diferencias, es decir, que son el mismo vino, por lo que los manzanilleros son conscientes de que está condenada al fracaso. Pero no deja de ser un trámite formal en la estrategia de las Bodegas de Sanlúcar en defensa de la Denominación de Origen del vino sanluqueño, contra la que interpretan que atenta la decisión avalada por la mayoría del sector.

No en vano, y pese a que el presidente del Consejo del vino, César Saldaña, ha recordado que los pliegos de condiciones definen a ambos vinos de la misma forma desde hace años, Bodegas de Sanlúcar considera que afirmar que entre el fino y la manzanilla no existen diferencias es “del todo inaceptable” y cuestiona tanto la historia, como el presente y futuro de la D.O. sanluqueña, según recoge Angel Espejo en diariodejerez.es.

Bodegas de Sanlúcar cuenta con que la propuesta sea rechazada en pleno, pero en paralelo prosigue los contactos con la delegación provincial de Agricultura para trabajar en la independencia de la manzanilla. De hecho, los manzanilleros mantuvieron una reunión el pasado lunes con el ya ex delegado provincial de Agricultura, Daniel Sánchez, y su sustituta en el cargo, Ana María Bertón.

El presidente del Consejo Regulador ha dejado clara su postura en la comisión de la manzanilla, en la que recordó que la decisión en cuestiones de calado como la separación de los Consejos Reguladores competen al pleno del vino, sin necesidad de someterlas a votación de los miembros de la comisión.

EL REGRESO DEL ‘BAG IN BOX’

Y por si no hubiera suficientes problemas con la petición de su independencia, ahora regresa la polémica del Bag in Box, ya que la comisión de la manzanilla ha tenido trabajo por partida doble, en la que Bodegas de Sanlúcar presentó una segunda propuesta, para su posterior debate y votación en el pleno del vino, por la que solicita la aprobación del uso de envases alternativos a la garrafa de cristal exclusivos para la comercialización de la manzanilla en el canal Horeca.

En concreto, los manzanilleros proponen que se autorice el uso del ‘Bag in Box’ y ‘Keykeg’ –es decir, la bolsa dentro de la caja y el barril desechable– con capacidad para 10, 15 y 20 litros como sustituto de la damajuana para el suministro en exclusiva del vino a granel a los establecimientos hosteleros.

La propuesta, igualmente avalada por la comisión, contempla únicamente el uso de estos envases desechables como medio de transporte del vino, no así para su exhibición de cara al público.