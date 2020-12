Nuevo conflicto en la DO Jerez: El pleno equipara al fino con la manzanilla y Bodegas de Sanlúcar amenaza con romper la Denominación

No gana para disgustos la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda. Tras un año de constantes enfrentamientos, la decisión del pleno de equiparar al fino con la manzanilla ha provocado la indignación de Bodegas de Sanlúcar, que advierte que no solo peleará por rectificar este acuerdo sino que amenaza con romper la DO para no acatar este tipo de decisiones.

Las cooperativas del Marco de Jerez y la patronal bodeguera Fedejerez hicieron valer este martes su mayoría en el pleno del vino para aprobar, con el apoyo también del vocal de Bodegas José Estévez, su acuerdo previo en respuesta a las observaciones planteadas por la Comisión Europea sobre el funcionamiento de la Denominación de Origen al hilo de la solicitud de modificación de los pliegos de condiciones para dar amparo a los vinos no fortificados. En resumidas cuentas, el acuerdo aprobado con el voto favorable de 13 de los veinte vocales del sector, avala la equiparación de la Zona de Producción con la Zona de Crianza, de un lado, y aunque no lo exprese explícitamente, pone la puntilla a la coexistencia de Fino y Manzanilla en Sanlúcar.

En el primero de los casos, según recoge Ángel Espejo en diariodejerez.es, el acuerdo aboga por asumir la integración de las dos zonas geográficas actualmente diferenciadas en el Marco en una única que pasaría a llamarse Zona de Crianza y Producción, para lo que solicita incluso que se inicie el proceso para modificar los pliegos de condiciones. De esta forma, el histórico triángulo que conforman Jerez, El Puerto y Sanlúcar, dejaría de tener la exclusividad para la crianza y comercialización de los vinos amparados por la DO, para compartirla con las bodegas enclavadas en los municipios de la Zona de Producción, integrada por Lebrija, Trebujena, Rota, Chipiona, Puerto Real y Chiclana.

Y en el segundo de los casos, el acuerdo se limita a señalar que entre el Fino y la Manzanilla no hay ninguna diferencia, es decir que son el mismo vino, para que sea la Comisión Europea la que determine qué hacer para acabar con la dualidad entre Fino y Manzanilla en Sanlúcar.

INDIGNACIÓN EN BODEGAS DE SANLÚCAR POR LA EQUIPARACIÓN DEL FINO Y LA MANZANILLA

Y como era lógico, estas decisiones han provocado la indignación de Bodegas de Sanlúcar, que consideran que lo acordado en el Consejo Regulador como la ratificación de un contrato de intercambio en el Marco entre Cooperativas (menos la más importante de Sanlúcar que es La Caridad) y Fedejerez, por el cual a costa de Sanlúcar las primeras intentan conseguir la zona de crianza y la patronal jerezana, que en Sanlúcar, ciudad origen de todos los vinos de crianza biológica, no se pueda criar fino.

Y para ello han llegado incluso a afirmar que la Manzanilla y el Fino son el mismo vino, «lo cual interpretamos como el mayor ataque que ha sufrido una Denominación de Origen de Andalucía, propiciado por intereses meramente comerciales como así vamos a demostrar donde corresponde».

Para esta asociación, «un día que podría haber sido histórico, en positivo, obliga a la mayoría de bodegas de Sanlúcar una vez más a defenderse. Se abre un largo proceso, en el que confiamos que haya altura de miras para seguir trabajando en acuerdos acerca de lo que de verdad importa en estos momentos, en el que algunas bodegas del sector luchan cada día por su supervivencia ante el escenario más duro que nos ha tocado vivir provocado por el coronavirus».

Finalmene, Bodegas de Sanlúcar insiste en que en relación a la D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, «ya hemos comunicado al Consejo que vamos a hacer todo lo posible para separar sus decisiones de la D.O. Jerez-Xérès-Sherry. Anunciamos recursos administrativos en primera instancia, y agotaremos todas las vías a nuestro alcance en defensa de un sector estratégico de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, valorando en estos momentos denunciar el acuerdo del Pleno, entre otros, ante la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía».