La Junta y las OPAs refuerzan la voz del sector agrario de CyL en Bruselas para exigir una PAC con un presupuesto fuerte e independiente

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) de Castilla y León han trasladado en Bruselas una posición común de rechazo a la nueva propuesta de la PAC 2028-2034 que “debilita” el peso de esta política en el marco comunitario, plantea un recorte presupuestario “inadmisible” y ofrece un trato “injusto” al agricultor profesional, por lo que reclaman un presupuesto fuerte e independiente.

La agenda en Bruselas coincide con la celebración del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, al que asiste también la consejera por segunda vez, tras el celebrado el pasado 14 de julio, al ostentar la representación de las comunidades autónomas durante este semestre.

“Lo que entonces consideramos un riesgo hoy se confirma con la propuesta de la Comisión que propone un recorte presupuestario del 22% y un fondo único en vez de la actual estructura de dos fondos diferenciados de apoyo a la renta agraria y el desarrollo rural”, ha advertido González Corral.

LA HOJA DE RUTA DE CASTILLA Y LEÓN

La consejera y los miembros del Consejo Agrario de Castilla y León han acudido tanto a la Comisión Europea como al Parlamento Europeo para defender la Declaración Institucional firmada el 21 de mayo, que constituye la hoja de ruta de la Comunidad y del sector ante la futura PAC. “Esta declaración consensuada con las OPAS y a la que se adhirió también la Unión de Cooperativas Urcacyl nos permite presentarnos en Bruselas con una postura sólida que refuerza la voz de Castilla y León en el debate sobre la futura PAC”, ha destacado González Corral.

Así, en una primera reunión con el director general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea, Diego Canga, la consejera ha trasladado que “la PAC no puede perder músculo financiero porque supone renunciar a su razón de ser en la protección de la soberanía alimentaria de Europa”. Asimismo, ha remarcado que “la fortaleza de la PAC reside en su estructura de dos pilares: pagos directos para sostener la renta y un pilar rural para invertir en el futuro”. Y para eso hará falta un presupuesto fuerte e independiente.

Posteriormente, la delegación de Castilla y León ha mantenido un encuentro informativo en el Parlamento Europeo, donde se ha analizado el Informe de Iniciativa sobre el futuro de la PAC después de 2027, aprobado por una amplia mayoría en la Eurocámara. El texto reclama un presupuesto más amplio e independiente para la PAC, diferenciación entre ayudas directas y desarrollo rural, y una reducción de la carga administrativa, entre otros.

En este sentido, González Corral ha puesto en valor la amplia coincidencia entre dicho informe y la postura de Castilla y León. “Compartimos con el Informe de Perspectiva la necesidad de un presupuesto independiente y fuerte, la defensa de los dos pilares, la simplificación administrativa, el relevo generacional y la reciprocidad en las relaciones comerciales”, ha afirmado.

González Corral ha destacado que, una vez conocida la propuesta de la Comisión y la posición del Parlamento Europeo, “ahora es el momento de que se pronuncie el Consejo de Europa”. “Pedimos al presidente del Gobierno y al ministro de Agricultura que sean firmes y protejan los intereses del sector primario”, ha dicho.

En esta línea, la consejera ha recordado que la asignación de fondos por Estados de la futura PAC a partir de 2028, conocida la semana pasada, contempla una dotación para España de 37.230 millones de euros, lo que supondría 10.500 millones menos respecto al marco actual. “Esto compromete la renta de nuestros agricultores y ganaderos”, ha añadido.