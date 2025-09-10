El Parlamento Europeo desafía a la CE y pide una PAC post 2027 independiente, con mayor presupuesto y menos trámites burocráticos

El Parlamento Europeo (PE) ha desafiado a la nueva propuesta de la PAC de la Comisión Europea y pidió este miércoles 10 una PAC post 2027 que siga siendo una partida presupuestaria independiente, con más dinero y menos trámites burocráticos. Ese mensaje se incluyó en un informe aprobado en el pleno de la Eurocámara con 393 votos a favor, 145 en contra y 123 abstenciones.

El PE indicó en un comunicado que los eurodiputados quieren un presupuesto agrícola «más amplio e independiente para una PAC post 2027, con menos burocracia para los agricultores e incentivos para alcanzar objetivos ambientales y sociales».

«El Parlamento dice que la Política Agrícola Común de la UE no debe integrarse con otras áreas de financiación o convertirse en parte de un sobre financiero más amplio usado por los Estados miembros para propósitos diferentes a la agricultura», añadió.

También indicó que las ayudas directas a la renta se deben abonar a «todos los agricultores activos y profesionales siguiendo un modelo basado en la superficie».

«El desarrollo rural debe ser apoyado independientemente de las políticas de cohesión», defienden también los parlamentarios, de acuerdo con el PE.

PIDEN “UN SISTEMA BASADO EN INCENTIVOS PARA ANIMAR A LOS AGRICULTORES A LOGRAR OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES Y QUE LOS ECO-REGÍMENES DEBERÍAN SEGUIR SIENDO VOLUNTARIOS Y REMUNERADOS»

Además, el Parlamento aseguró que reducir la carga administrativa para los agricultores «debe ser uno de los principios rectores de la PAC».

«Los eurodiputados quieren un sistema basado en incentivos para animar a los agricultores a lograr objetivos medioambientales y sociales. Los eco-regímenes deberían seguir siendo voluntarios y ser acompañados de remuneración», apuntó la Eurocámara.

Los parlamentarios también quieren que se tengan en cuenta las prácticas agrícolas existentes «cuando se exige a los agricultores cumplir con requisitos para mantener la tierra en buenas condiciones agrícolas y medioambientales».

«Todos los agricultores deben tener acceso a soluciones innovadoras y digitales que apoyen una agricultura sostenible, fomenten sus ingresos y reduzcan su carga de trabajo administrativo. Para minimizar los procedimientos de inspección agrícola estresantes, los eurodiputados dicen que la supervisión del uso de los fondos de la PAC debería basarse en imágenes de satélite y autocertificación, en un sistema de informes electrónico centralizado», expuso el PE.

La Eurocámara también solicitó inversiones en la modernización y desarrollo de infraestructuras de retención, distribución y almacenamiento del agua, así como en la depuración y tratamiento de aguas residuales.

Igualmente, consideró que a los agricultores se les deberían ofrecer incentivos para la recuperación de la biomasa, los residuos agrícolas y los coproductos. El PE también puso el acento en la importancia del relevo generacional.

«Estamos luchando por el futuro justo que el sector agrícola de Europa merece. Eso significa una auténtica PAC común que fortalezca la cadena de suministro alimentario, apoye comunidades rurales vibrantes y empodere a los agricultores mediante la innovación, el relevo generacional y condiciones de mercado justas», dijo la ponente del informe, la eurodiputada del PP Carmen Crespo Díaz.

VEN LIMITACIONES IMPORTANTES EN EL TEXTO APROBADO POR LA EUROCÁMARA

Las primeras reacciones han venido de la Coalición Por Otra PAC, que valora positivamente algunos aspectos. Celebra, en particular, el respaldo a una PAC con un fondo propio, dotada con un mayor presupuesto y estructurada en torno a los dos pilares actuales con un porcentaje mínimo del presupuesto para apoyar las rentas de las explotaciones. También considera un avance el recordatorio a los Estados miembros sobre la necesidad de implementar medidas específicas para mujeres en sus planes estratégicos nacionales, una deuda pendiente en la mayoría de países.

No obstante, en su opinión, el informe presenta limitaciones importantes. Aunque reconoce la utilidad de los eco-regímenes y de las medidas agroambientales, no plantea un mecanismo de financiación obligatoria y suficiente (ringfencing) para garantizar su implementación.

De igual modo, destacan que se limita a pedir un estudio sobre herramientas redistributivas como el capping (que consiste en limitar los pagos directos por explotación agrícola, especialmente a grandes explotaciones, para repartir las ayudas de manera más equitativa), sin exigir su aplicación como lo pidió la Comisión Europea en su propuesta de julio. Esto debilita el compromiso con una PAC más justa y que ayude a quien más lo necesita que, en muchos casos son las plantaciones pequeñas y medianas.