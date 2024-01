La industria del aceite de oliva pide compensar a las almazaras ante la rebaja del IVA al tener que asumirlo hasta que pase el plazo de devolución

La Federación Española de Industriales de Aceite de Oliva (Infaoliva) ha reclamado este martes que se compense a las almazaras ante la futura supresión del IVA para ese producto prevista para el mes de junio, ya que van a tener que asumirlo hasta que pase el plazo de devolución pagado al agricultor.

En un comunicado, la organización ha mostrado su satisfacción por la rebaja acordada recientemente para el aceite de oliva, que tiene aún que tramitarse en el Parlamento y que «permitirá al consumidor acceder de forma más asequible a este producto tan importante en los hogares, ayudando a reducir el gasto en la cesta de la compra».

No obstante, Infaoliva ha considerado que esta medida debe ir acompañada de otras que permitan compensar los efectos negativos que van a sufrir las almazaras, puesto que tendrán que soportar unos gastos añadidos por cada liquidación realizada hasta que pase el plazo de devolución del IVA pagado al agricultor.

Esos plazos pueden llegar a los seis meses, según la patronal, que ha apuntado que con la primera reducción del IVA hace un año, del 10 al 5%, las almazaras industriales han tenido que hacer grandes esfuerzos para afrontar esta medida en medio de una segunda campaña «totalmente atípica».

La situación se puede agravar todavía más con la eliminación del IVA, por lo que Infaoliva ha instado a las administraciones públicas a ofrecer una medida fiscal que permita a las almazaras compensar de inmediato este impacto económico.

Cabe recordar que el sector del olivar no es el único afectado por esta situación, ya que la bajada del IVA de los alimentos ha provocado que se deba asumir una nueva carga financiera, en especial los productores en régimen general de IVA. Desde la entrada en vigor del Real decreto ley 20/2022 de 27 de diciembre, los productores de leche, queso, aceite, cereales, huevos, legumbres, tubérculos, fruta y hortalizas tienen que continuar asumiendo el IVA de los insumos necesarios para la producción (piensos, fertilizantes, energía, etc.), mientras que la venta de los alimentos que producen están exentos, o se ha reducido temporalmente. Este hecho los perjudica a efectos tributarios, porque no podrán reclamar el IVA hasta finales de año. Esto implica que no se les devolverá el IVA soportado hasta el 2024 (en algunos casos, a finales del año próximo).