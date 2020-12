La DO Valdepeñas no gana para sustos: Dimite su presidente, Antonio Torres, tras solo un mes en el cargo

El nuevo presidente de la Denominación de Origen ‘Valdepeñas’, Antonio Torres, ha presentado la dimisión al frente de la misma después de que fuera elegido hace apenas un mes para este cargo.

Fuentes de la DO han confirmado a Efe que Torres ha presentado la dimisión al asegurar que le resultaba muy difícil poder compaginar su labor profesional con la nueva responsabilidad que había asumido al frente de esta organización.

Las mismas fuentes han apuntado que su dimisión no está relacionada con los eternos problemas internos que se vive en el seno de la DO, en donde el enfrentamiento entre dos grandes productores de vino, las bodegas Félix Solís y García Carrión, «están poniendo muy difícil el trabajo en esta organización», han ampliado.De hecho se ha llegado a incluir la petición de la celebración «de unas nuevas elecciones democráticas en la DO, ya que en las votaciones del pasado viernes no se tuvo en cuenta el censo real», por parte del segundo grupo bodeguero.

Torres, que fue elegido presidente de la DO ‘Valdepeñas’ el pasado 27 de noviembre, es natural de Moral de Calatrava, de donde viene toda su familia por parte paterna, y había optado a compaginar su labor como presidente de la DO con los cargos de secretario general de Asaja Guadalajara (Apag) y gerente de la SAT Coagral.

Tras su nombramiento inicial, Antonio Torres aseguró que el hecho de ser nombrado presidente de la DO ‘Valdepeñas’ en la recta final de su carrera profesional «era un honor» y suponía un gran reto que afrontaba «con ilusión y ganas».

En su trayectoria profesional estudió Ingeniería Agrónoma en la especialidad de Economía Agraria y trabajó en la Delegación de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha en Guadalajara. Ha trabajado durante 25 años en COAGRAL como Director Técnico, y desde hace 6, ejerce su labor como Director Gerente.