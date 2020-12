La guerra interna que no cesa: Piden nuevas elecciones tras un intercambio de reproches de García Carrión y Félix Solís en la DO Valdepeñas

Los grupos bodegueros García Carrión y Felix Solís han intercambiado este lunes reproches entre ellos como consecuencia de las discrepancias que mantienen tras las elecciones celebradas en el Consejo de la Denominación de Origen (DO) Valdepeñas, incluyendo la petición de la celebración de unas nuevas elecciones democráticas en la DO, ya que en las votaciones del pasado viernes no se tuvo en cuenta el censo real.

En un comunicado de prensa, García Carrión ha lamentado, en primer lugar, el nombramiento del gerente de Asaja-Apag Guadalajara, Antonio Torres, como nuevo presidente de la DO ‘Valdepeñas’ sin antes haber contado con la opinión de este importante grupo bodeguero.

Ha lamentado que el nuevo presidente viva a más de 250 kilómetros de Valdepeñas, así que como que se haya elegido como vicepresidente a Carlos Nieto, que ya fue presidente del organismo, a quien ha calificado como la «mano derecha» del grupo Félix Solís en la Denominación y, en su opinión, quien «verdaderamente» ejerza como presidente.

Sobre el proceso electoral, han criticado que no se tuviese en cuenta el acta notarial de 15 de abril de 2016 en el que constaba «el verdadero resultado de las elecciones anteriores» y que acreditaba «la falta de representatividad» de alguna de las organizaciones existentes, ha remarcado.

PEDIRÁN CELEBRAR UNAS NUEVAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS EN LA DO, YA QUE EN LAS VOTACIONES DEL VIERNES NO SE TUVO EN CUENTA EL CENSO REAL

García Carrión ha asegurado que va a pedir la celebración de unas nuevas elecciones democráticas en la DO, ya que en las votaciones del pasado viernes no se tuvo en cuenta el censo real de los que tenían derecho a voto y, finalmente, ha mantenido que con esta denuncia lo que persigue es que «la transparencia» llegue a la DO en beneficio del consumidor.

Por su parte, el grupo bodeguero Félix Solís ha hecho público otro comunicado de prensa en el que critica duramente que García Carrión no apueste por la DO y «rompa una vez más el consenso tras tratar de impedir sin éxito la Auditoría independiente de vinos».

Ha señalado que «el sector agrario y el bodeguero han llegado a un acuerdo para renovar los cargos de los órganos de gobierno de la DO», nombrando presidente a una «figura independiente», y que se ha cumplido, así, el equilibrio estipulado por los estatutos entre Presidencia y Vicepresidencia, esta última que ha recaído en el sector bodeguero, Carlos Nieto, de Félix Solís S.L. en representación de ASEVIVALDEPEÑAS, asociación que agrupa a la mayoría de bodegas de Valdepeñas.

Sobre García Carrión, ha indicado que «ha sido la única que se ha negado a sumarse a una lista unitaria, rompiendo nuevamente el consenso del resto de bodegas de la DO y de la totalidad de asociaciones agrarias».

Y ha recordado que esta bodega «ya se quedó sola en la anterior reunión del 3 de septiembre, cuando fue la única en oponerse al acuerdo de someter a los vinos de la DO a una auditoría externa».

Un acuerdo, que para Félix Solís, es «histórico de transparencia y trazabilidad aprobado por todas las demás bodegas y los agricultores» que fue suscrito en presencia del consejero de Agricultura, Francisco Martínez.

Finalmente, Félix Solís ha indicado que «a modo de pataleta, García Carrión trata ahora de entorpecer la aplicación de las medidas acordadas y generar ruido mediante la confrontación e intoxicación pública» con el fin de seguir «retrasando una auditoría que ya podía estar terminada tras ser la única en votar en contra».

Las reticencias de García Carrión «no podrán parar la apuesta del resto de actores de la DO ‘Valdepeñas’ por su futuro, ni la implantación de un contraetiquetado específico por tipo de vino precedido de una auditoría realizada por una empresa tercera e independiente», una medida de «autotransparencia inédita que pondrá a cada operador en su lugar», ha concluido.