El nuevo presidente de la DO Valdepeñas se prepara para tomar el relevo “con ilusión y ganas” y con voluntad de diálogo

Aunque todo el mundo es consciente de que los problemas no han acabado en el seno dela DO Valdepeñas, incluyendo la repetición de las elecciones al denunciarse que no se tuvo en cuenta el censo real, Tras la reunión del pasado 27 de noviembre en la Denominación de Origen Valdepeñas, entre otros puntos, se eligió como Presidente de la misma a Antonio Torres Pérez, para los próximos 4 años. Con 57 años, Antonio Torres aborda esta nueva etapa de su carrera profesional “con ilusión y ganas” y con voluntad de diálogo.

Por eso, para los próximos días está previsto convocar una reunión de Junta Directiva para tomar posesión formal del cargo y poner en marcha una etapa más de la historia de la Denominación de Origen Valdepeñas.

En propias palabras de Antonio Torres: “El hecho de ser nombrado Presidente de la D.O. Valdepeñas en la recta final de mi carrera profesional es un honor. Supone algo nuevo, un reto, pero lo afronto con ilusión y ganas”.

Antonio Torres Pérez es natural de Moral de Calatrava, de donde viene toda su familia por parte paterna; localidad que además forma parte de la zona de producción de la Denominación de Origen Valdepeñas, y donde el nuevo Presidente es propietario de viñedos inscritos en la misma y también miembro del Consejo Rector de la Cooperativa Santiago Apóstol.

Actualmente compaginará su labor de Presidente de la D.O. con la de Secretario General en APAG (Asaja Guadalajara) y Gerente de la SAT Coagral. Además, es portavoz de suministros de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla- La Mancha.

En su trayectoria profesional estudió Ingeniería Agrónoma en la especialidad de Economía Agraria y trabajó en la Delegación de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha en Guadalajara. Ha trabajado durante 25 años en COAGRAL como Director Técnico, y desde hace 6, ejerce su labor como Director Gerente.