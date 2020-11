El viticultor Antonio Torres Pérez, al frente de la DO Valdepeñas tras un proceso electoral consensuado con el sector productor

Antonio Torres Pérez, gerente de Apag Asaja Guadalajara y viticultor de Moral de Calatrava, ha sido elegido nuevo presidente de la Denominación de Origen Valdepeñas, en sustitución de Jesús Martín, actual alcalde de Valdepeñas, tras un proceso electoral consensuado con el sector productor y que debe poner fin a las tensiones en el seno de la DO.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que «se ha intentado tomar el acuerdo por unanimidad, pero no ha sido posible», después de que una de las asociaciones de la DO, Avival, en la que tiene gran fuerza el grupo bodeguero García Carrión, no haya aceptado la propuesta presentada por el resto de miembros.

Martínez Arroyo ha asegurado que el nuevo presidente de la DO es independiente y «no tendrá ni voto en Junta Directiva ni en la Asamblea, manteniéndose así la línea trazada con la presidencia independiente de Jesús Martín en estos cuatro años».

Antonio Torres Pérez, ha explicado a los medios de comunicación el consejero, ha sido elegido “con mucho tacto”, siendo una “persona extraordinariamente capaz que ayudará a la DO a seguir su rumbo establecido en el año 2016 con un decálogo que tiene fecha límite de aplicación para dentro de poco más de año y medio”. Será entonces, cuando todos los vinos elaborados al amparo de la Denominación de Origen Valdepeñas lleven la total garantía desde la perspectiva de la transparencia a los consumidores. A las contraetiquetas de los blancos, los crianza y los reserva, se le unirán los gran reserva. Con esto, sería, ha subrayado, la DO “más exigente en garantía de información a los consumidores.

La asamblea de la DO ha elegido también como vicepresidente de esta organización a Carlos Nieto, que ya fue presidente de esta organización y que representa a otra importante asociación, Asevival, que en este caso es controlada por el grupo bodeguero Félix Solis.

Ángel Carmelo Simón, de Cooperativas Agroalimentarias, ocupará el cargo de tesorero, mientras que como secretario de la DO ha sido elegido Juan Manuel Cruz.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martinez Arroyo, ha indicado que este viernes se ha reforzado el compromiso de la Administración de llevar a cabo una auditoría independiente en denominación de origen. Esta auditoría, ha señalado que está a punto de iniciarse y que «ayudará a que la DO sea la más garantista de todas en España».