Guerra en el ibérico: la DOP Dehesa de Extremadura presenta un recurso ante los cambios de Guijuelo y la Diputación de Huelva respalda a Jabugo

El conflicto por el cambio en el pliego de condiciones de la DOP Guijuelo sigue provocando reacciones. la última del Consejo Regulador de la DOP Dehesa de Extremadura, que ha decidido oponer un recurso ante esta decisión «por responsabilidad y por defensa del Consumidor, de la Dehesa y de los Ganaderos e Industriales

asociados».

En su posicionamiento, considera que esta medida «afecta de forma directa a las otras DOP del ibérico que, en base al significado, origen y fundamento de lo que significa ser una Figura de Calidad Diferenciada Denominación de Origen protegida (DOP) aplican exigencias y controles más rigurosos a los normativos, justificados por el cumplimiento del Pliego y la protección al consumidor».

Asimismo, en su decisión de poner un recurso, denuncian que la modificación presentada por la DOP de Guijuelo, ha sido catalogada por el Ministerio como una “modificación Normal o Menor “, por lo que no va a ser valorada técnicamente por la Comisión Europea y que dicha modificación no ha sido sometida a un período de oposición nacional, proceso habitual por parte de las Administraciones en este tipo de publicaciones, máxime cuando son de gran peso y calado para el sector Ibérico y para el consumidor.

LA DIPUTACIÓN DE HUELVA SALE EN DEFENSA DE LA DO JABUGO Y CRITICA QUE LA ACTITUD DE GUIJUELO PROVOCARÁ UNA CAÍDA DE LOS PRECIOS Y LA CALIDAD

Por su parte, el Pleno de la Diputación de Huelva ha respaldado este miércoles 1, por unanimidad, una moción del PP en defensa de la calidad de la (DOP) de Jabugo frente a las pretensiones de la DOP Guijuelo de rebajar los estándares de calidad.

En la moción en defensa de la DOP Jabugo, se considera que si se autorizan las modificaciones propuestas por la DOP Guijuelo, ésta podría amparar bajo dicha DOP cerdos ibéricos al 50 por ciento cruzados con Duroc; a ello se une que la DOP Guijuelo admite en la designación de venta ‘cebo de campo’ las explotaciones intensivas con una carga ganadera de hasta 100 cerdos por hectárea.

Ello supondría que, en competencia directa con otras DOP del mismo sector como la de Jabugo, se compitiera en el mercado tanto en precio, pues lógicamente su producción de Guijuelo se ve alterada al alza, como consecuentemente en aumento de la producción y lógicamente una esperable caída de precios.

En la moción se insta de manera urgente al Gobierno de España a reconsiderar y no aceptar las peticiones realizadas por la DOP Guijuelo, al menos si pretenden seguir manteniendo la máxima distinción europea como sello de calidad garantizada.