Guijuelo abre la puerta a certificar jamones y paletas con un mínimo del 50% de Ibérico con el aval del Gobierno y sin pasar por la CE

El sector de las DO del porcino no oculta su sorpresa ante las ventajas logradas en el nuevo pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida ‘ Guijuelo’ (DOP Guijuelo) y publicado por el BOE el pasado 1 de septiembre que abre la puerta a elaborar jamones y paletas con un mínimo del 50% de Ibérico, frente al 75% exigido previamente con el respaldo del Gobierno, que le ha ayudado a sortear el aval de la Comisión Europea.

Según recoge Carlos Manso Chicote en veinteminutos.es, «en el sector reconocen sorpresa por la celeridad del procedimiento que se ha seguido en el caso de Guijuelo, teniendo en cuenta los años y las dificultades burocráticas que tuvieron que salvar las tres restantes denominaciones para poder modificar sus pliegos. A Los Pedroches y a Dehesa de Extremadura, por ejemplo».

La clave, según expertos consultados, estaría en que las citados cambios fueron calificados por el Ministerio de Agricultura como modificaciones «de la Unión Europea» -según el Reglamento UE 2024/1143del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de abril de 2024- y no como «modificaciones normales», como ha sucedido en el caso de Guijuelo.

Expertos del sector, reconocen que es normal que este tipo de solicitudes de modificación donde aparece calificado el cambio como ‘normal’ o ‘de la Unión’. Después, sea determinado por el Ministerio de Agricultura, que es el responsable de determinar si es una modificación de la Unión o no, y darle trámite.

Eso sí, este cambio para abrir la puerta a elaborar jamones y paletas con un mínimo del 50% de Ibérico, según recoge el periodista Manso Chicote, fue remitido a modo de consulta a las comunidades autónomas «territorialmente afectadas» para que ofrecieran su punto de vista. El BOE añade que Andalucía remitió su informe el 15 de julio, Extremadura, con fecha 11 de julio y Castilla y León envió el suyo el 16 de julio. Con posterioridad, el 20 de agosto, tuvo lugar una reunión telemática de la citada Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada donde se dio luz verde a la tramitación de las modificaciones solicitadas.

Cabe recordar que, por ejemplo, que en diciembre del año pasado la DOP Guijuelo solicitó un sello de calidad diferenciada (IGP Carne de Guijuelo) para carnes que no necesitarán pisar suelo salmantino, según recogía en el Pliego de Condiciones, ante lo que la Junta de Andalucía no tardó en ejercer su derecho de oposición, argumentando que su aprobación «inducirá a error al consumidor respecto al verdadero origen del producto»,.