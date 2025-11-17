Guerra del ibérico por la DOP Guijuelo: las CCAA se suman a la contiendan al negar el Ministerio la posibilidad de poder alegar

El Ministerio de Agricultura ha rechazado la posibilidad de que las CCAA puedan alegar contra la decisión de la DOP Guijuelo certificar jamones ibéricos de cerdos que tengan hasta un 50% de raza Duroc, al rechazar la apertura del mecanismo de oposición que le solicitó la Junta de Extremadura. Esta decisión ha generado malestar en otras organizaciones del sector, que sienten un trato desigual al constatar que ese proceso sí se activó recientemente para una modificación similar de los vinos de la DOC Rioja, según recoge Javier Melguizo en elconfidencial.com..

Según un portavoz oficial de la Junta de Extremadura, Agricultura ha negado el mecanismo de oposición sin dar explicaciones, señalando únicamente que no ha lugar a la puesta en marcha de este procedimiento que permite presentar argumentos en contra a aquellos que se sientan perjudicados. Por su parte, desde el Ministerio justifican que para las modificaciones normales, como la de Guijuelo, «no es obligatorio someterlas a un periodo de oposición nacional», de acuerdo con el Reglamento delegado 2025/27.

Sin embargo, cabe recordar que sete proceso sí se llevó a cabo para el cambio en las condiciones de los vinos Rioja, que también se abordó como una modificación normal al no tener que pasar por Bruselas. La DOC solicitó una reducción de la graduación alcohólica y desde el Ministerio se abrió por decisión propia un plazo para que cualquier persona «que ostentase un interés legítimo pudiera oponerse a la citada solicitud de modificación, presentando declaración de oposición debidamente motivada», como publicó en el Boletín Oficial de Estado (BOE).

Durante los dos meses que duró ese periodo de oposición, nadie presentó alegaciones a la rebaja de graduación de los vinos Rioja. En el caso de Guijuelo, el trámite hubiese sido más laborioso, ya que el resto de las DOP de jamón ibérico (Jabugo, Dehesa de Extremadura y Los Pedroches) mostraron su disconformidad desde el primer momento al entender que se trivializaba el sello de calidad y que no se habían cumplido todos los requisitos legales.

Desde la cartera dirigida por Luis Planas explican que esta dualidad de criterios se debe a que la solicitud de modificación de Guijuelo se aprobó por unanimidad en el pleno de su Consejo Regulador, mientras que en Rioja salió adelante por mayoría cualificada. Justifican que «existía una minoría de operadores de esa DOP representados en el pleno que no apoyaron la propuesta y que podrían tener el derecho de oponerse en trámite público», pese a que finalmente no se ha producido.