Gobierno y CCAA arrancan el debate del Plan Estratégico de la PAC y gran parte del sector ya se está echando a temblar

El debate del Plan Estratégico Nacional de la PAC va a arrancar oficialmente esta semana, cuando el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comience a reunirse con las CCAA para ir perfilando el diseño de lo que marcará el destino y las ayudas de todo el sector agrario en los próximos años. Sobre la mesa habrá cuestiones vitales para los intereses de agricultores y ganaderos, como el plan de convergencia de los derechos de pago, el número de regiones, la concreción de los ecoesquemas o la definición de lo que es un agricultor genuino.

Pero mientras que los políticos se sentarán a hablar (y en el último debate de varios consejeros sobre la PAC se demostró que, pese a las diferencias, hay opciones de entendimiento) muchos sectores del campo ya se están echando a temblar. Y es que mayoritariamente parece que la música de este debate del Plan Estratégico gusta, pero la letra no acaba de convencer a todos. Los ecoesquemas no le gustan a nadie. El número de regiones preocupa a la mayoría de sectores, a pesar de que su número ya se ha doblado desde que lo anunciara el ministro. La apuesta por igualar las ayudas (o la llamada tasa plana) gusta a quien se puede ver favorecido, pero provocar pavor en los que van a perder mucho dinero sin que por ello se les rebaje las exigencias para cobrarlas. Y ni siquiera hay acuerdo en lo que debe ser o no un agricultor genuino.

Andalucía, donde hay unidad ente Junta y organizaciones agrarias, es la comunidad que más claramente se ha posicionado en contra del proyecto y será unas de las más críticas en el debate del Plan Estratégico Nacional. Rechaza la pérdida de los derechos históricos, se queja de unos ecoesquemas que no apoyan a la ganaderías, rechazan de plano (y nunca mejor dicho) la tasa plana de los pagos y se opone a la figura del agricultor genuino para defender la del pluriactivo.

En Extremadura no están dispuestos a prescindir de la región tabacalera, pese a las voces de otras CCAA que abogan por recortar sus ayudas al igual que al algodón. En Baleares exigen mantener su región insular y en Canarias siguen con su lucha por los fondos el POSEI. Y en medio de todo, el ministro que, cada vez que va de visita a una CCAA, alaba la singularidad de la PAC para cada región lo que provoca más dudas que realidades en el resto y poca confianza en las visitadas.

Este jueves se abre el debate del Plan Estratégico Nacional. Será solo el inicio de una larga y complicada negociación que Planas quiere que esté cerrada para el primer semestre del próximo año. Y el gran reto será ver si priman los intereses políticos y regionales o los de los propios agricultores y ganaderos.