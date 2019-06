Tras varias semanas de subidas, los precios medios mayoristas del trigo blando, de la cebada y del maíz registraron fuertes retrocesos, en contraste con el repunte del trigo duro (principalmente empujado por la Lonja de Sevilla, que ha iniciado esta misma semana su cotización)y la estabilidad de la cebada malta, según la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe).

Sorprenden estos fuertes retrocesos cuando no hay día que pase en el que no se anuncie un rebaja de las previsiones en todas las zonas de España. Desde Extremadura, donde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura prevé una cosecha de cereales de 923.981 toneladas, es decir un 33% menos, hasta Castilla-La Mancha, donde la organización agraria ASAJA ha estimado que la cosecha de cereales en la región no alcanzará los 3 millones de toneladas, lo que supondrá una reducción de más del 30 por ciento en relación al pasado año.

Durante la semana 24 (del 10 al 16 de junio de 2019), el mayor recorte de los precios mayoristas de cereales lo protagonizó el trigo blando (194,59 euros/tonelada, un 1,50 % inferior al de la semana anterior); la cebada retrocedió un 1,37 %, al situarse en 179,76 €/t, y el maíz cotizó a 185,26 €/t (un 0,13 % menos).

La única subida semanal correspondió al trigo duro (212,17 €/t, +0,39 %), mientras que la cebada de malta repitió los 192 €/t registrados de media en los siete días anteriores.

Durante las 24 primeras semanas de 2019, la evolución de los precios mayoristas de los cereales reflejan un alza en trigo duro (+3,75 %) y maíz (+1,94 %), y caídas en trigo blando (-3,68 %) y cebada (-6,26 %).

En el segmento de proteínas y subproductos, la variación acumulada desde el inicio del año es del +1,52 % para el precio mayorista de la soja; del -6,30 % para el de la colza; del +1,42 % para el de la pulpa y del -23,08 % para el de la cascarilla, mientras que el de la pipa de girasol se mantiene en el mismo nivel.