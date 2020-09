ENTREVISTA. J. Mª Fresneda (Asaja CLM): «Me preocupa menos el recorte de la PAC a que no haya precios justos sobre los costes de producción»

El secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, lo deja muy claro: «Va a haber un otoño inolvidable». Reconoce que habrá movilizaciones «con mascarilla o sin ella, fundamentalmente por los precios de los costes de producción, que es lo que genera rentabilidad al agricultor”.

Por eso, no le preocupa tanto la PAC, «que haya un euro arriba o abajo, sino que haya precios justos sobre costes y se garantice la renta de los agricultores», por lo que pide a las CCAA que no enfrasquen en luchas por conseguir más partidas sino en analizar «cuáles son las auténticas amenazas que tiene el sistema productivo español y que tiene que ver con las restricciones que van a aplicar a la capacidad productiva».

Crítico con todo y con todos, «las subvenciones son para mejorar tu explotación, ser competitivo y luchar y conseguir nos precios de rentabilidad, no para pagar la boda de tu hijo», José María Fresneda no olvida en sus críticas a las cooperativas, reconociendo «que una gran labor, pero el cooperativismo se hace más fuerte con más eficacia y mejor gestión», por lo que les reclaman que pague sobre costes a sus socios.

Pregunta.- Comienza el curso con problemas en los colegios, pero en el campo parece que todo sigue igual.. de mal, ¿o no?

Respuesta.- Igual, no. Mucho peor. Nosotros lanzamos unas movilizaciones que costó muy poco tiempo convencer a la gente para movilizarse. Todo el mundo captó que había un problema, no solo con la clase política, que es un problema per sé, sino un problema de rentabilidad debido a los bajos precios. Todos eran conscientes de que en un mercado puro y duro, un sector totalmente intervenido como el nuestro se conjuga y se administra muy mal. Este sector, en la mayoría de los casos, no puede aspirar a ser totalmente competitivo, a modernizar instalaciones,… nosotros debemos aspirar a mantener un equilibrio. Y esto no quiere decir que no queramos las subvenciones, que las necesitamos, sino, para ser claros, no para utilizar para la boda del hijo, sino para mejorar tu explotación, ser competitivo y luchar y conseguir nos precios de rentabilidad en las producciones.

P.- Pero se habla de movilizaciones otra vez…

R.- Cuando llegó la pandemia tuvimos la capacidad de paralizar las movilizaciones y, como teníamos mucha ilusión sobre la unidad que habíamos conseguido, nos liamos a desinfectar los pueblos, a seguir produciendo, a abastecer, porque somos conscientes de que la próxima pandemia va a ser la del abastecimiento y la alimentación. Sin embargo, ahora desde Europa nos dicen que hay que reducir la producción. Hay cosas que no acabo de entender. Por eso, ahora empieza un curso en el que ns hemos dado cuenta de que la primera el sector salió cojo, que las cooperativas deben mejorar sus condiciones, que la industria debe comenzar a pensar que no todo se puede resolver trayendo de fuera todo lo que necesita. Y ara eso, necesitamos un Gobierno más fuerte para las cosas de comer, más contundente, más arriesgado, porque en el presupussto de la Recuperación europea la agricultura no aparece. La agricultura necesita cosas, necesita ayudas y apoyos para seguir funcionando. Y lo único que se recibe del Gobierno es una amenaza permanente, con presiones de Trabajo, con las inspecciones, con una Ley de la Cadena Agroalimentaria que no sale bien… Por eso, con mascarillas o sin mascarillas, el sector va a preparar un otoño inolvidable.

P.- ¿El gran reto de este otoño va a ser por tanto la reforma de Ley de la Cadena Agroalimentaria y aplicar precios sobre coste o temen que todo quede en un prometo pero no llego?

R.- Si nosotros concentramos el objetivo de lograr que la Ley de la Cadena sea de recibo para el sector productor, iremos muy bien. Otras cuestiones como el presupuesto de la PAC ya viene determinado y ahí poco pintamos. Otra cuestión son las cosas que realmente nos están amenazando, que son las políticas conservacionistas, que hunde al sector, porque se ha disparado de tal manera la amenaza de la fauna en los cultivos, y encima parece que tenemos que pedir perdón por decir que se tomen medidas porque no se puede seguir, un año tras otro, sufriendo estas pérdidas. Y otra cuestión es el cambio climático. Para mi es tópico de que ‘quien contamine pague y el que descontamine cobre’ no me gusta. Por que, después de esa frase, ¿qué?. Habrá que ponerse a trabajar sobre eso. Y habrá que cerrar un propuesta sobre qué hacer, porque se ha demostrado que no contaminamos tanto. Y se ha visto durante la pandemia.

P.- Esta semana, usted hablaba de movilizaciones pero «no tanto contra la administración sino contra quién provocada la caída de los precios». ¿Quienes los están provocando?

R.- Las industrias facturadoras, los almacenistas que cogen para vender a las industrias y las cooperativas, que no terminan de hacer el último trabajo. Las cooperativas hacen un gran trabajo pero el cooperativismo se hace más fuerte con más eficacia y mejor gestión. Así es como podrán exigir el día de mañana a las industrias precios para poder revertir a los agricultores. Y todo esto pasaría si se vieran forzados con garantizar el pago a los agricultores de un mínimo sobre los costes de producción. Si eso se diera, se verían forzados a hacer un esfuerzo mayor en la gestión. Su gran trabajo en el campo está hecho, pero no se pueden acomodar. El agricultor tiene sus responsabilidad y los gestores de las cooperativas, las suyas. Por eso sería bueno que las cooperativas se vieran más integradas dentro de la cadena agroalimentaria y que se garanticen el pago de los costes de producción. es asumir un poco más de responsabilidad.

P.- No se puede hablar del inicio del curso sin hablar de una vendimia que en CLM está provocando muchos problemas por los precios, con un paro de los productores en a DO valdepeñas…

R.- Primero, no puede medirse lo que pasa en La Mancha con lo que pasa en Valdepeñas, porque la DO es muy poquito comparado con toda la Mancha. Lo que no se puede que cooperativas, industriales, compradores de vino,… etcétera, etcétera, se metan todos debajo del paraguas del conflicto de Valdepeñas para justificar que la gestión no es un poco mejor. Por la amenaza de una gran cosecha, una cooperativa no puede decir ‘véndase al precio que sea para limpiar los depósitos’. Esta semana vamos a celebrar una Sectorial Nacional del Vino para que, con los costes de producción elaborados ya por distintas universidades, ya tenemos costes de producción para el vino. Y a partir de ahí exigir con esos datos a la Ley de la Cadena que se apliquen a todas las partes. No solo a las industrias, sino a las cooperativas. Por eso, si volvemos a las movilizaciones, no solo debemos volver a las carreteras y poner como objetivo a la Administración, sino contra todo aquel que no me esté garantizado que, en función de su responsabilidad, atienda a los agricultores con criterios objetivos. Es decir, va a haber movilizaciones fundamentalmente por los precios de los costes de producción, que es lo que genera rentabilidad al agricultor. Va a ser un otoño inolvidable.

P.- Y no se puede hablar del otoño sin hablar de la nueva PAC. ¿Qué le preocupa más, el recorte en las ayudas o las exigencias que se van a reclamar sí o sí?

R.- Las exigencias que plantean la UE solo sirven para engordar la nómina de inspectores. Van a ser tantas cosas… Pero además , la FAO dice en la propia Roma que hay que producir más porque el hambre está ahí, pero luego llegan a Bruselas los dirigentes europeos y solo dicen ‘esto limitación, ‘esto limitación’…. Por eso, a mí me preocupa mucho más que el recorte de la PAC, que viene dado, que se garantice la renta con los precios que se pagan. Por eso, hay que aplicar medidas estructurales que garanticen un poco las líneas de comercialización en favor de los agricultores. Porque si no lo vamos a tener muy mal. Y aunque cada CCAA está en su estado puro pidiendo lo que les favorece, a mí me preocupa más las restricciones que van a aplicar a la capacidad productiva, los apoyos que van a tener todas las políticas medioambientalistas y conservacionistas. Y si en cada comunidad autónoma no somos capaces de entender, euro arriba euro abajo, que no es el problema, cuáles son las auténticas amenazas que tiene el sistema productivo español, estaremos mal.