Estudio: Los costes de producción de la uva en CLM van de 0,155 a 0,417 euros/kilo por encima de lo que se quiere pagar esta vendimia

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores ASAJA de Castilla-La Mancha ha presentado este miércoles 26 en Tomelloso el estudio de costes de producción de las diferentes variedades de uva más representativas de la región, realizado por la organización agraria, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que revela que os costes medios de producción de la uva en CLM oscilan de 0,155 a 0,417 euros/kilo mayoritariamente por encima de lo que quieren pagar en esta vendimia.

El secretario general técnico de ASAJA CLM, Arturo Serrano, ha explicado que el estudio pretende ofrecer una visión clara sobre los costes de producción de un kilogramo de uva de diversas variedades. Para ello, se ha basado en una explotación tipo y teniendo en cuenta sólo los costes directos estándar (poda, abonado, recolección, etc.) y sin considerar amortizaciones, rentas o arrendamientos de tierra o mano de obra familiar.

En cuanto a la variedad blanca Airén los costes de producción son, en secano, de 0,2328 euros/kilogrado en la Denominación de Origen La Mancha; 0,3428 en DO Valdepeñas y 0,2028 sin DO ni IGP. En regadío se elevan a 0,2085 en Mancha, 0,3388 en Valdepeñas y 0,155 sin DO ni IGP..

En el caso de la tinta Tempranillo en secano los costes son de 0,305 en Mancha, 0,40 en Valdepeñas y 0,30 para vino común, mientras que en regadío son de 0,228 en Mancha, 0,37 en Valdepeñas y 0,221 sin DO ni IGP.

Para la variedad blanca Macabeo son, en secano, 0,294 en Mancha; 0,417 en Valdepeñas y 0,294 para vino común y en regadío 0,216 (Mancha), 0,351 (Valdepeñas) y 0,1874 sin DO ni IGP.Para las variedades Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc son de 0,3388 en DO La Mancha; 0,3812 en DO Valdepeñas y 0,2772 en vino común.

RECUERDAN QUE SE APOYÓ LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA ES PARA QUE LOS VITICULTORES TAMBIÉN TENGAN “PRECIO Y RENTABILIDAD”

Por último, el estudio recoge los costes de producción medios para la variedad Bobal, muy característica de zonas como La Manchuela, situándolos en 0,40 €/kilo.

El estudio está basado en un informe nacional, avalado por distintas universidades españolas, que ha sido adaptado a las características de Castilla-La Mancha y que se sustenta en una explotación tipo y teniendo en cuenta solo los costes directos estándar, como los de la poda, abonado y la recolección, ha explicado el secretario técnico regional de Asaja, Arturo Serrano.

El estudio se ha dado a conocer en el transcurso de una rueda de prensa en la que también han participado el presidente regional de Asaja, Fernando Villena, y el presidente nacional, Pedro Barato, que ha apelado a “la generosidad “ y “corresponsabilidad” de los industriales para que el sector pueda seguir funcionando.

Barato ha reiterado que “el gran caballo de batalla” para los agricultores sigue siendo el precio de sus productos y ha añadido que, si Asaja apoyó la Ley de la Cadena Alimentaria es para que los viticultores también tengan “precio y rentabilidad”, ha concluido.

Ver resumen del estudio.