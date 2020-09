No aguantan más: Las movilizaciones del girasol irán contra quienes han propiciado la bajada de su cotización un 30%

El sector del girasol ha dejado claro que van a incrementar sus protestas ante una nueva caída de la cotización (un 30% respecto al pasado año) y apuntan directamente no solo a la industria, sino también a la industria, las cooperativas y almacenistas en las anunciadas movilizaciones del girasol a la vez que denuncian el «fraude» que se está dando en la distribución con la venta de aceite de girasol «sin trazabilidad y sin que se recoja de dónde viene, lo que nos hace pensar que sea girasol ucraniano con nicotinoides, una sustancia prohibida en la UE», según han denunciado el vicepresidente de ASAJA Nacional y presidente del Grupo de Trabajo de Oleaginosas y Proteaginosas del Copa Cocega, Pedro Gallardo, y el secretario general de Asaja CLM, José María Fresneda.

Ambos dirigentes, que se reunirá en breve con Castilla y León (lo que abarcaría el 95% de la producción nacional) han incidido en el objetivo de sus protestas será exigir que se aplique la Ley de la Cadena Agrolimentaria y se pague el girasol por encima de costes, en especial después del derrumbe de unas cotizaciones del girasol que «por primera vez ha cotizado no solo a 332 euros la tonelada, sino que al altoleico y el linoleico cotizan al mismo precio en la Lonja de Sevilla, con un precio que no solo es un 30% inferior a hace un año, sino que contradice el coste medio marcado por la Junta de Andalucía para la campaña 2017/2018, que se situaba en 585 euros para rendimiento medio considerado (kg/ha): 1.171».

BATALLA POR LA TRAZABILIDAD Y PROTESTAS NO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN SINO CONTRA QUIENES PERMITEN ESTA SITUACIÓN

Ante esta situación los representantes de Asaja han dejado claro que van a iniciar unas movilizaciones del girasol muy concretas, y en primer lugar, en defensa de las trazabilidad del sector y del aceite, «porque no es de recibo que produzcamos 785.000 toneladas e importemos otras 500.000 que llegan en muchos casos con nicotinoides y que van directamente a los lineales. De todas estas botellas adquiridas en distintos puntos de distribución en ninguna pone de dónde es el aceite, si es un producto nacional o europeo si quiera. Y esto es un fraude de incalculables consecuencias, porque en la UE se nos exige unas duras condiciones para recibir las ayudas a las oleaginosas y luego se está vendiendo aceite de girasol cultivado con nicotinoides», destacaba José María Fresneda.

Pero además las protestas en esta ocasión no van a dirigidas a las administraciones, «ellos deberán decidir con quién están» matiza Fresneda, sino «contra los que está permitiendo esta situación en los precios del girasol, «y eso incluye la industria, los almacenistas y las cooperativas, que deben dejar de pagar a resultas y comenzar a fijar unos precios sobre los costes, como marca la ley», advierte del dirigente castellanomanchego.

Por esto, ambos dirigentes, han resaltado que «representamos al 95% de la producción, a pesar de que este año se han perdido más de 50.000 hectáreas (un 7%) por su falta de rentabilidad, y vamos a utilizar esta fuerza, sobre todo porque la producción andaluza aún no ha salido al mercado y las de CLM y Castilla y León están sin cosechar, para hacer un frente común y aprovechar esta oportunidad para exigir unos contratos que reflejen en el precio el coste de producción. No podemos seguir así, viendo cómo cae la cotización día tras día. Este es un problema que depende de nosotros porque no están engañando y debemos solucionarlo con movilizaciones del girasol claras y contundentes»

(Ver informe coste medio producción del girasol de la Junta de Andalucía aquí)