Da igual lo que suceda, que haya noticias o que no, al final el mercado siempre encuentra una excusa para que baje el precio del aceite. Si no hay novedades, porque no hay demanda; si las hay (como los aranceles o el almacenamiento privado que aprobará la UE en noviembre) porque hay que esperar a qué pasa. Al final, el resultado siempre es el mismo en esta campaña: El precio sigue bajando. Y como ya pasara la semana pasada, cada vez afecta más al aceite nuevo, que sigue en caída.

Así lo reconocen fuentes de Oleoestepa, que los atribuye a un cúmulo de circunstancias esta nueva caída. Por un lado, el mercado se mantiene a la espera de ver las consecuencias de la apertura de licitaciones respecto al almacenamiento privado para el aceite de oliva . Y por otro, las consecuencias que acarrearán los aranceles de Trump.

Por todo ello, los precios ceden y se han cerrado operaciones en lampante a 1.920 euros frente a los 1.950 euros de la semana anterior. El virgen a 1.975 euros (a 2.000 euros, la semana anterior) y el extra a 2.300 (2.350 euros, la anterior). El aceite nuevo también baja pagándose en una horquilla de precios de entre 2.500 y 2.800 euros por tonelada, frente a los 2.900/3.000 de la semana anterior.

También en el sistema Poolred de la Fundación del Olivar (Poolred) destaca los descensos reflejo de esa excusa del mercado para rebajarlos. En lampante se fijó un precio medio de 1.905 euros por tonelada (la semana pasada quedó a 1.942 euros), en virgen a 1.941 euros (1.946 euros, la anterior) mientras que el extra subió ligeramente hasta los 2.170 euros frente a los 2.104 euros por tonelada de la semana anterior.

Según el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la semana 42, que va del 14 al 20 de octubre, los aceites de oliva de mejor calidad incrementan sus precios un 2,46% el virgen y un 2,17% el virgen extra.

El descenso se produce en el precio del aceite de oliva refinado (-0,30%). El resto de los aceites de oliva, lampante y orujos crudo y refinado mantienen las cotizaciones. El aceite de girasol refinado desciende un (-0,21%).