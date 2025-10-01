El enfado por las ayudas por los incendios se hace político: piden a la oposición que voten en contra del Decreto-ley del Gobierno extremeño

El enfado por las ayudas por los incendios aprobadas por el Gobierno de Extremadura para paliar los daños de los grandes fuegos de este verano sigue creciendo y ahora la Unión Extremadura ha pedido a los partidos de la oposición, que son mayoría en el Parlamento regional, que voten en contra de la ratificación del Decreto-ley presentado por el Gobierno extremeño.

El 23 de septiembre el Diario Oficial de Extremadura publicaba el Decreto-ley 5/2025 que establecía las ayudas a los damnificados por los incendios de este verano y otras medidas preventivas.

Esta norma fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura «sin dialogar con nadie, sin negociar y sin escuchar a las partes afectadas», según la organización agraria.

Por eso ven que esta norma «se puede considerar una chapuza tanto por las medidas aprobadas como por las ausentes y distan mucho de parecerse a las aprobadas en otras Comunidades Autónomas como por ejemplo en Castilla y León donde el gobierno de esta Comunidad sí ha dialogado con los representantes de los damnificados».

“HAN PRESUPUESTADO UNAS CANTIDADES RIDÍCULAS PARA HACER FRENTE A LAS PÉRDIDAS Y SE HAN OLVIDADO DE LOS DAMNIFICADOS POR LOS GRAVES INCENDIOS DE ESTE VERANO”

El enfado es tal que aseguran que «hasta el propio Ministerio de Agricultura en el borrador remitido de propuestas para ayudar a los damnificados es mucho más considerado que la Junta de Extremadura aunque esta tenga las competencias en esta materia transferidas».

Desde la Unión Extremadura, aseguran que «no solo es que se hayan olvidado de ayudas directas, como establece tanto Castilla y León como el Ministerio, que hayan valorado de manera muy deficiente los daños producidos, es que se han olvidado de las superficies de pastos quemadas que están provocando un importe quebranto económico a las ganaderías por la pérdida de los pastos. Se han olvidado de las encinas y alcornoques tan importantes den la dehesa extremeña, han presupuestado unas cantidades ridículas para hacer frente a las pérdidas, en definitiva se han olvidado de los damnificados por los graves incendios de este verano».

Por todo ello, La Unión entiende que «las graves deficiencias de esta norma, no se pueden arreglar con alegaciones, en la posible tramitación como proyecto de Ley y ha solicitado a los partidos políticos de la oposición presentes en la Asamblea que voten en contra de la ratificación de dicho Decreto-ley, que se devuelva al Consejo de Gobierno y este tras consultar con los representantes legítimos de los afectados presente una nueva norma que pueda arreglar aunque sea en parte las importantes pérdidas producidas por los incendios de este verano».