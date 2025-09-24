El Ministerio dará ayudas directas de hasta 10.000 euros para cada agricultor y ganadero afectado por los incendios compatibles con otros pagos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este miércoles 24 que el Gobierno habilitará ayudas directas de hasta 10.000 euros para agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales de este verano. “Estas ayudas se tramitarán de oficio, de modo que los beneficiarios no tendrán que presentar solicitud ni aportar documentación”. El objetivo es que los pagos lleguen “de la manera más ágil posible” y, en todo caso, antes de fin de año. Las ayudas serán compatibles con las indemnizaciones del seguro agrario, las medidas de las CCAA o de la UE.

En el Congreso de los Diputados, Luis Planas ha especificado que el paquete se divide en dos líneas de apoyo. Una ayuda para asegurados agrarios: todos los titulares de pólizas en vigor recibirán una ayuda que complementará la subvención ordinaria del seguro hasta alcanzar el 70 % de la prima. Esta ayuda será automática para los asegurados de los municipios afectados por grandes incendios.

Y, por otro lado, la ayuda directa para afectados (asegurados y no asegurados): equivalente al 20 % de los ingresos agrarios declarados en el último ejercicio disponible, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de ayudas directas de hasta 10.000 euros. En el caso de los asegurados que hayan declarado siniestro por incendio, el mínimo se eleva a 6.000 euros.

En respuesta a una interpelación parlamentaria, Planas ha asegurado que estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones del seguro agrario, las medidas de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.

El ministro ha recordado que los incendios de este verano han sido los más graves desde que existen registros, con más de 370.000 hectáreas calcinadas, cerca de 30.000 de ellas de tierras de cultivo, y alrededor de 3.000 explotaciones ganaderas afectadas, de las cuales 2.000 tenían pastos. “Lo que buscamos es compensar el enorme incremento de gastos que han tenido estas explotaciones a consecuencia de los incendios”, ha señalado.

Planas ha pedido evitar el uso partidista de la crisis: “No estamos en ninguna carrera política. Lo importante es que agricultores y ganaderos reciban el apoyo que necesitan para superar esta situación».