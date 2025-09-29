Rechazo frontal a las ayudas del Gobierno de Extremadura por los incendios por ser «una auténtica burla a los afectados» y amenazan con protestas

Las organizaciones profesionales agrarias APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres, a través de sus presidentes, Juan Metidieri y Ángel García Blanco, han manifestado en rueda de prensa su total y frontal rechazo al Decreto Ley de ayudas por los incendios aprobado por la Junta de Extremadura, al considerar que excluye a la mayor parte del campo extremeño y constituye «una auténtica burla a los afectados».

En su denuncia, recalcan que el Decreto limita las ayudas únicamente a los incendios producidos entre el 16 de junio y el 15 de agosto de 2025, dejando fuera a numerosos siniestros ocurridos antes y después de esas fechas, como los de Cuacos de Yuste la pasada semana. «Un agricultor o ganadero que lo ha perdido todo fuera de ese marco temporal no recibirá absolutamente nada. Es intolerable y aberrante», denunciaron los presidentes.

Además, no se contemplan los daños en la dehesa extremeña, en los pastos, ni en encinas ni alcornoques, pilares fundamentales de nuestra economía rural.

INDEMNIZACIONES «RIDÍCULAS Y OFENSIVAS»

Las cuantías fijadas por la Junta son «irrisorias y de chiste y una auténtica burla a los afectados»: 500 euros por vaca muerta, cuando su precio de mercado supera los 2.400 euros; euros por oveja, frente a los 180 euros reales; 100 euros por colmena, cuando en comunidades como Castilla y León se reconocen 150 euros. Asimismo, no habrá ninguna ayuda para animales desaparecidos, cobertizos, maquinaria quemada o daños reales en alambradas.

«Estamos hablando de repartir miseria, no de compensar pérdidas. Esto es un insulto a la inteligencia y un desprecio absoluto hacia los profesionales del campo», señaló Metidieri.

Ambas organizaciones han denunciado la falta de diálogo de la presidenta Guardiola y de su consejería con las OPAs extremeñas. Mientras en otras se negocian estas medidas con las organizaciones agrarias, en Extremadura «la señora Guardiola ha optado por la política del ‘Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como’, imponiendo un decreto unilateral, sin escuchar a quienes representamos legítimamente a agricultores y ganaderos», recriminó García Blanco.

AUSENCIA E DIÁLOGO Y AVISAN AL GOBIERNO REGIONAL DE QUE O CAMBIAN DE ACTITUD O NO DESCARTAN LLEVAR SUS PROTESTAS A LA CALLE

Las dos organizaciones reclaman de manera urgente:

Que el Decreto se tramite como proyecto de ley para permitir la introducción de enmiendas y todas se admitan.

Que las ayudas incluyan todos los incendios de 2025, sin restricciones temporales ni de superficie.

Que se indemnicen los pastos, encinas, alcornoques, colmenas, alambradas, cobertizos y maquinaria.

Que se ajusten las indemnizaciones a la realidad del mercado, garantizando compensaciones mínimas del 90-95% de las pérdidas.

Que se establezca una ayuda mínima de 5.500 euros para agricultores y ganaderos profesionales inscritos en la Seguridad Social Agraria, como ya ocurre en Castilla y León.

ASAJA Cáceres y APAG Extremadura ASAJA advierten que, si la Junta no rectifica y no atiende las demandas de los afectados, intensificarán sus movilizaciones y no descartan llevar sus protestas a la calle:

«Para repartir limosna no estamos. O hay una respuesta real a las necesidades del campo extremeño o nos verán en las calles, porque no vamos a permitir que se humille ni se abandone a nuestros agricultores y ganaderos», concluyeron Metidieri y García.