El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió este martes «espíritu de compromiso» a los líderes de la Unión Europea (UE) para lograr acordar el próximo presupuesto comunitario para 2028-2034 en la cumbre de este jueves y viernes en Bruselas. Una petición que choca con las cada vez más numerosas quejas y rechazos del mundo agrario.

La nueva propuesta de Costa establece el presupuesto europeo en 1,58 billones de euros, frente a las cuentas de la Comisión, que se situaban en 1,76 billones en precios constantes de 2025, y reduciría tanto la partida para los nuevos planes nacionales -que absorben las ayudas de la PAC y de la Política de Cohesión- como el Fondo Europeo de Competitividad y de política exterior.

En su carta de invitación de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a esta cumbre extraordinaria, Costa dijo que «ha llegado el momento de alcanzar un acuerdo» sobre el presupuesto; para ello, el político portugués presentó el pasado sábado una nueva propuesta consistente en un recorte de 180.540 millones de euros, un 10,24 % menos que la propuesta inicial de la Comisión Europea.

«He presentado una propuesta global que espero que consideréis con espíritu de compromiso. Todos juntos tenemos la responsabilidad de alcanzar un acuerdo equilibrado que permita a la UE afrontar los retos que se avecinan: impulsar nuestra competitividad, reforzar nuestra seguridad y defensa y proyectar la imagen de Europa en el mundo, al tiempo que preservamos las políticas que han demostrado su valor», comentó.

Pidió, además, hacer todo ello «manteniendo las contribuciones nacionales en un nivel razonable», mientras que «una combinación equilibrada de nuevos recursos propios nos ayudará a alcanzar ese objetivo».

MÁS ENFADOS: «QUIEREN VENDER UNA PAC PRESERVADA PERO QUE PIERDE UN 10% EN PAGOS DIRECTOS Y EL 50% EN DESARROLLO RURAL»

A la quejas del sector, se ha sumado ahora las de ASAJA, que acusa al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa «de vender una PAC preservada, pero que pierde un 10% en pagos directos y 50% en desarrollo rural».

Asimismo, critica que, al igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo «ha recurrido al mismo truco en su propuesta para el futuro presupuesto 2028–2034 de la Unión Europea, buscando generar titulares políticos sin hacer mucho por ocultar la realidad de las propuestas presupuestarias».

Para ASAJA, la asignación de apoyo a la renta agrícola en la caja de negociación presentada asciende a 261.012 millones de euros a precios de 2025 (293.700 millones de euros a precios corrientes) para el periodo 2028–2034. Esta cifra se compara con los 288.274 millones de euros asignados para el periodo 2021–2027, que corresponden al presupuesto del primer pilar de la PAC para esos años. «Esta comparación es engañosa o refleja una elección deliberada de sacrificar la política de desarrollo rural y, con ella, la capacidad de inversión, la sostenibilidad medioambiental y la gestión de riesgos y crisis», advierten.

Si la intención del Presidente Costa es que los 261.012 millones de euros se destinen a pagos agrícolas directos a los agricultores, esto supondría un recorte del 10% (excepto para los países que opten por movilizar por adelantado el 25% de la reserva del PNRD para pagos directos). Esto dejaría solo la asignación obligatoria propuesta del 10% del presupuesto de los Planes de Asociación Nacional y Regional (excluyendo el presupuesto destinado a la PAC, la pesca y el Fondo Climático) —que asciende aproximadamente a 48.000 millones de euros a precios corrientes (43.000 millones de euros a precios de 2025)— para financiar lo que actualmente se enmarca en el segundo pilar de la PAC. ¡Esto supondría un recorte del 50 %!

«La realidad de la propuesta del señor Costa es que la PAC sigue siendo, con diferencia, la mayor perdedora en la propuesta presupuestaria, despojada de una parte sustancial de su capacidad para prepararse para el futuro, mientras que el Presidente del Consejo afirma querer promover la producción, la capacidad de inversión en tecnologías digitales y el medio ambiente, así como la gestión de riesgos y crisis».

Su propuesta también adopta la idea de la Comisión de un límite obligatorio de los pagos directos superiores a 300.000 €, con una degresividad opcional que comienza en 100.000 €.

La lógica detrás de esta propuesta es difícil de entender: por un lado, una PAC gravemente debilitada obligará a las explotaciones agrícolas a intentar expandirse para limitar el impacto de la reducción del apoyo público; por otro, quienes tengan que hacerlo serán penalizados. Este enfoque político mal calibrado dejaría a sectores enteros de la agricultura europea enfrentándose a una especie de esquizofrenia económica, empujando a las explotaciones a un callejón sin salida.

Por último, «el documento presentado a los Jefes de Estado y de Gobierno respalda la propuesta de la Comisión Europea de cofinanciar obligatoriamente al menos el 30% de las medidas agroambientales, el apoyo a la inversión y las medidas de gestión de riesgos, sin límite máximo. Esto abre una caja de Pandora de distorsiones de competencia, sin proporcionar a los agricultores garantías mínimas para impedir que los Estados miembros reduzcan su compromiso financiero en comparación con los niveles actuales en euros», aseguran desde ASAJA.

En resumen, para la organización agraria, «esta propuesta significa menos Europa, menos actividad económica, menos sostenibilidad y un enfoque de cada país por sí mismo en un mundo marcado por riesgos y crisis».