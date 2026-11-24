Unión de Uniones, tras analizar la propuesta presentada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea, critica que sigue sin ofrecer las garantías presupuestarias que necesita el sector agrario. Y para mostrar su rechazo una delegación de UdU viajará a Bruselas para reunirse con los distintos grupos y se sumará a la concentración que tendrá lugar en la plaza de Luxemburgo convocada por el COPA COGECA.

Unión de Uniones señala que, lejos de reforzar el presupuesto comunitario para responder a los desafíos que afronta Europa, la propuesta de Costa plantea una reducción global del 10,2% respecto a la presentada por la Comisión, pasando de 1,76 a 1,58 billones de euros.

En este contexto, la organización cree que el que apenas no se haya tocado la propuesta para la PAC, 261.000 millones de euros a precios de 2025, no significa que se mantenga la financiación global de la PAC respecto de 2021-2027, 386.600 millones de euros. Si bien ambas cifras no son comparables, ya que la propuesta de la Comisión solo asegura presupuesto para determinadas intervenciones, mientras que otras deben ser presupuestadas según las preferencias del Estado miembro. Además, se producen cambios relevantes en la cofinanciación que ponen en riesgo un presupuesto equilibrado entre EEMM (por ejemplo las intervenciones sectoriales y lo que ahora son los actuales ecorregímenes y ayudas agroambientales).

«UN PRESUPUESTO MENOR Y UN ENFOQUE QUE NO PERMITE DIRIGIR LAS AYUDAS AL MEDIANO AGRICULTOR Y GANADERO, SUPONE UNA FORMA MUY EXTRAÑA DE ABORDAR EL CONSENSO GENERAL”

Así Unión de Uniones critica la falta de una apuesta firme por el sector, provocando que la PAC se diluya en Planes Nacionales y Regionales. Si bien un paso positivo es que el objetivo rural del 10% pasa a destinarse a la PAC, suponiendo una mayor garantía, aunque insuficiente para garantizar un presupuesto de la PAC que iguale al anterior y de dudosa articulación.

«Esto no es baladí. Nos estamos centrando solo en analizar lo que supone para el sector agrario, pero tenemos que tener en cuenta que la propuesta de Costa, en lo que se refiere al MFP en su conjunto, incluye un aumento en defensa de un 202% y un 120% en competitividad frente al periodo actual», comentan desde Unión de Uniones.

Por otra parte, Unión de Uniones se muestra muy crítica con la propuesta de Costa al respecto de las importantes modificaciones respecto a la planteada inicialmente por la Comisión Europea, en materia de degresividad y limitación de ayudas.

Así, además de cambios en el importe mínimo por hectárea global en los Estados miembro, la propuesta también retrocede ampliamente con respecto a la propuesta original de capping y degresividad: El capping se multiplica por tres, pasando de un límite de 100.000 euros de ayuda a la renta para la sostenibilidad a 300.000 €.

La organización explica que la propuesta convierte en opcional para los Estados miembro el mecanismo de degresividad y ampliaría los límites, que, si bien dejarían de suponer un problema para los agricultores y ganaderos profesionales españoles frente a la propuesta de la Comisión, elevan los umbrales más allá de lo necesario para garantizar ese objetivo, aplicándose a partir de los 100.000 €, frente a los 20.000 euros propuestos por la Comisión y los 40.000 € que propone Unión de Uniones.

Unión de Uniones considera que estos cambios deben analizarse desde la perspectiva de una distribución justa y eficaz de los fondos públicos, que tenga en cuenta la realidad de las explotaciones profesionales, el empleo generado y las necesidades de quienes viven de la actividad agraria. «Un presupuesto menor y un enfoque que no permite dirigir las ayudas al mediano agricultor y ganadero, supone una forma muy extraña de abordar el consenso general de enfocar las ayudas a quien más lo necesita» critica Unión de Uniones, reclamando un enfoque dirigido al agricultor y ganadero profesional.

«REDUCIR LA RESERVA DE CRISIS EN ESTOS TIEMPOS ES, CUANDO MENOS, DESACERTADO»

Unión de Uniones critica especialmente la reducción de la reserva agraria destinada a hacer frente a situaciones de crisis, que pasa de los 5.598 millones de euros propuestos por la Comisión a 3.920 millones en el documento de Costa, lo que supone un recorte del 30 %.

La organización considera especialmente desacertado reducir esta herramienta en un contexto en el que el sector agrario europeo se enfrenta a una creciente exposición a fenómenos climáticos extremos, enfermedades animales, inestabilidad de los mercados y tensiones comerciales internacionales.

Unión de Uniones recuerda, además, que la financiación agraria no se limita a las ayudas directas de la PAC. La propuesta también contempla reducciones en otros instrumentos europeos relevantes para el sector, como la partida de salud, biotecnología, agricultura y bioeconomía del programa Horizon de investigación, que, pese al incremento frente al periodo actual, disminuye un 13 % respecto a la propuesta de la Comisión.