El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha presentado este sábado la ultima propuesta para los presupuestos europeos, con un recorte de 180.540 millones de euros para el período de 2028-2034, lo que supondría un 10,24% menos que la propuesta inicial de la Comisión Europea. En esta nueva iniciativa, Costa ha optado por más recortes en todas las partidas, incluidos cerca de 30.000 millones en la dotación de los nuevos planes nacionales con los que cada Estado miembro deberá financiar ayudas a agricultores, fondos de pesca, control de fronteras y cohesión

Asimismo, de cara a la agricultura, este planteamiento mantiene la propuesta inicial de la CE en pagos directos de la PAC a agricultores en 261.000 millones que ya partía de un recorte del aproximadamente un 10%. Curiosamente, la partida para la política pesquera común aumentaría de 1.778 millones a 3.550 millones.

La nueva propuesta establece el presupuesto europeo en 1,58 billones de euros, frente a las cuentas de la Comisión que se situaban en 1,76 billones en precios constantes de 2025, y reduciría tanto la partida para los nuevos planes nacionales – que absorben las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y de la Política de Cohesión – como del Fondo Europeo de Competitividad y de política exterior.

A precios corrientes, la propuesta de Costa recoge un presupuesto de 1,78 billones de euros, frente a los 1,98 billones planteados por Bruselas, lo que implica un recorte en volumen de unos 200.000 millones de euros si se analiza con esta magnitud.

El presidente del Consejo ha calificado esté sábado su propuesta de «realista» durante una rueda de prensa en Bruselas y ha asegurado que «aborda nuestras nuevas prioridades al tiempo que preserva nuestras políticas ya establecidas; un presupuesto que mantiene las contribuciones nacionales dentro de límites razonables; y que incluye una cesta equilibrada de nuevos recursos propios».

La nueva versión de las cuentas llega después de la propuesta el pasado mes de octubre por parte de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE), que este semestre ostenta Irlanda, y que estableció una reducción del 8% en el presupuesto para 2028-2034 respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario.

Cabe recordar que con el recorte del 8% irlandés, los efectos que tendría para la PAC serían devastadora para el campo español y europeo. Para España, que hoy recibe unos 6.800 millones de euros al año de la PAC, lo garantizado rondaría los 5.300 (-22 %), o lo que es lo mismo, 1.500 millones menos al año, según las estimaciones de UPA. Además, esa cifra se congelaría en euros de 2027 durante siete años, lo que supondría un 12% menos en 2034, según los cálculos que ha realizado la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).