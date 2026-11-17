Copa-Cogeca convoca una marcha en Bruselas el 26 de noviembre contra los recortes de la PAC, coincidiendo con el Consejo Europeo extraordinario sobre el presupuesto comunitario.

La convocatoria se anunció tras la concentración de cientos de agricultores el pasado día 13 de noviembre ante el Convention Centre de Dublín, donde se celebraba la Cumbre de la Comunidad Política Europea, para rechazar los recortes previstos en la Política Agraria Común.

La protesta del 13 de noviembre, organizada por la Irish Farmers Association y Copa-Cogeca, contó con la presencia de los presidentes de ambas organizaciones y de representantes de España, Italia, Suecia, la República Checa y Francia, bajo un único lema: “Sin recortes en la PAC”.

Desde Dublín, Copa-Cogeca anunció el siguiente paso de la movilización europea: el 26 de noviembre, coincidiendo con el Consejo Europeo extraordinario sobre el presupuesto comunitario, organizará una marcha simbólica y una acción relámpago por el barrio europeo de Bruselas. El lema de esta nueva fase de la campaña será ‘La PAC refuerza nuestra defensa’.

DOS AÑOS DE MOVILIZACIONES POR LA PAC

En la concentración se recordó que la PAC lleva más de sesenta años garantizando el suministro de alimentos a 450 millones de europeos y sosteniendo a las comunidades rurales, y que el sector no puede conformarse con reconocimientos mientras las decisiones apuntan a un debilitamiento histórico de la política. La reclamación es por una PAC común con un presupuesto adaptado a la inflación.

La convocatoria se suma a dos años de movilizaciones: la petición firmada por más de 8.000 organizaciones, los 10.000 agricultores que se manifestaron en Bruselas el pasado diciembre y la Declaración de Estocolmo, adoptada en octubre.