El campo sigue movilizándose: arranca una semana de protestas a nivel nacional pese a las prohibiciones expresas en algunos puntos

Pese al frenazo a Mercosur, el campo español sigue movilizándose e inicia una semana de protestas a nivel nacional, aunque empieza a hacerlo entre la unidad de acción en numerosas provincias y regiones y las amenazas contra estas movilizaciones. Al margen de las primeras sanciones por las protestas, la Asociación AEGA (Aragón es Ganadería y Agricultura) ha informado de que queda desconvocada la movilización y el corte de la autopista AP-2 previstos en el marco de las protestas del sector agrario contra el acuerdo Mercosur, tras recibir una prohibición expresa por parte de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.

Desde AEGA se quiere subrayar «de forma clara que no se trata de un defecto en la tramitación, sino de una prohibición directa de la concentración, pese a que la convocatoria se realizó siguiendo los cauces administrativos y legales establecidos, en ejercicio del derecho fundamental de manifestación».

La organización agraria manifiesta su profundo malestar ante una situación que considera injusta: «desde la Administración central se insiste reiteradamente en la necesidad de que las protestas se canalicen por vías regladas y administrativas, pero cuando el sector cumple con todos los requisitos formales, la respuesta es la prohibición».

MUCHAS MOVILIZACIONES EN MARCHA POR TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA DESDE ESTE MISMO VIERNES

Donde se mantiene la protesta de este viernes 23 es en Extremadura. Las principales organizaciones agrarias de Extremadura —APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE, Asaja Cáceres y Unión Extremadura— han hecho un llamamiento conjunto a agricultores y ganaderos para que participen de forma masiva en las tractoradas y marchas lentas que se celebrarán epor las principales carreteras de la región.

Estas movilizaciones suponen la segunda jornada de protestas programadas tras el rotundo éxito del pasado viernes 16 de enero, cuando alrededor de 2.500 tractores colapsaron las principales vías extremeñas, evidenciando el profundo malestar del sector y el respaldo mayoritario del campo a las reivindicaciones planteadas.

Agricultores y ganaderos salieron entonces a la calle para lanzar un mensaje claro y contundente a las administraciones: «es urgente escuchar los problemas reales del sector agrario y adoptar decisiones valientes y acertadas que garanticen la viabilidad económica y social del campo extremeño».

Las organizaciones convocantes recuerdan que estas movilizaciones responden, entre otros motivos, al recorte del 23% del presupuesto previsto en la nueva reforma de la PAC, una reducción inasumible para miles de explotaciones familiares. A ello se suma el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, Camboya o Myanmar, que permiten la entrada de productos agrarios sin exigir las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que se imponen a los agricultores y ganaderos europeos.

En La Rioja, el sector agrario saldrá de nuevo a las carreteras el 29 de enero secundando las protestas convocadas a nivel nacional por las tres organizaciones profesionales agrarias, UAGR, ARAG-ASAJA y UPA-RIOJA, en unidad de acción, convocan la protesta contra Mercosur, los acuerdos comerciales bilaterales, los recortes a la PAC y el escaso respaldo institucional para solucionar los problemas de la mano de obra, los costes y la burocracia.

Las tractoradas recorrerán las carreteras riojanas con cortes intermitentes de 20 minutos desde las 08:00 horas hasta las 20:00 horas