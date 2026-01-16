Una movilización histórica con cerca de 2.500 tractores en Extremadura deja patente la necesidad de dar respuesta a los problemas del campo

Extremadura ha liderado este viernes 16, con una movilización histórica, las protestas del campo español contra el acuerdo con Mercosur y las distintas decisiones que se están tomando con respecto al sector desde todas las administraciones, desde la futura PAC, a la competencia desleal, pasando por cuestiones regionales, como la lengua azul o las ayudas al arroz y el olivar. Ha sido un protesta histórica, con cerca de 2.500 tractores según los organizadores.

Tras este apoyo, las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE, Asaja Cáceres y Unión Extremadura, valoran como masiva y rotunda la respuesta del campo extremeño a la convocatoria de tractoradas celebrada este viernes, en la que alrededor de 2.500 tractores han colapsado las principales carreteras de toda la región y provocado cortes de carretera distintos puntos. Agricultores y ganaderos han salido a la calle para lanzar un mensaje claro a las administraciones: es urgente escuchar los problemas reales del sector y adoptar decisiones acertadas que garanticen su viabilidad.

Las movilizaciones responden al profundo malestar existente ante el recorte del 23% del presupuesto planteado en la nueva reforma de la PAC, así como a los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur, Camboya o Myanmar, que no exigen las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que se imponen al campo europeo.

A ello se suman reivindicaciones como la puesta en marcha de una medida de apoyo específica para los ganaderos de ovino por las graves pérdidas sufridas en 2025 a causa de la lengua azul, un etiquetado claro que garantice el origen de la miel y un incremento del presupuesto destinado a las ayudas acopladas para sectores estratégicos como el arroz y el olivar tradicional. Estas demandas seguirán visibilizándose en la próxima jornada de protestas prevista para el día 23.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que “podemos considerar que la manifestación ha sido un éxito. El llamamiento ha sido masivo, la gente se ha volcado y la participación la estamos viendo todos. Es normal por la gran desgracia que venimos padeciendo durante tantos años. Queremos dar las gracias a todos los compañeros que hoy han dejado sus labores para estar donde hay que estar, protestando por la situación y haciendo fuerza para que las cosas cambien de una vez por todas”.

Por su parte, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha destacado que el campo extremeño ha salido masivamente con sus tractores por la difícil situación que atraviesan las explotaciones familiares. “Hoy hemos dejado claro que los agricultores y ganaderos no aceptaremos un recorte de más del 23% del presupuesto de la nueva PAC, porque puede suponer la desaparición de muchas explotaciones familiares extremeñas”. En relación con los acuerdos comerciales, Llanos ha subrayado que “Extremadura es una región exportadora y estos acuerdos solo pueden ser positivos si todos cumplimos las mismas reglas de juego y se cuenta con el sector agrario antes de tomar decisiones que afectan directamente a nuestro futuro”.

Ángel García Blanco, de Asaja Cáceres, ha advertido que la reforma de la PAC será “una puñalada trapera” para el sector y que el acuerdo con Mercosur infectará a los consumidores europeos.

Por otra parte, el presidente de La Unión, Luis Cortés advierte de que “esto es solo el punto de partida” de unas protestas que continuarán si los agricultores y ganaderos no tienen respuestas a sus problemas. Asimismo, ha advertido de que «si los políticos no garantizan precios justos y un futuro digno para el campo, seguiremos en la calle defendiendo nuestras explotaciones y nuestro modo de vida».