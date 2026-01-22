Vuelven las amenazas: denuncian al delegado del Gobierno de Extremadura de intimidar con sanciones para que se desistan de manifestaciones

Unión Extremadura ha denunciado que el presidente de la Gestora del PSOE extremeño y delegado del Gobierno, José Luis Quintana, «está intentando intimidar a agricultores y dirigentes agrarios con la comunicación de sanciones por las tractoradas celebradas el pasado 16 de enero en Extremadura». En concreto al secretario general de La Unión le han comunicado (se adjunta la denuncia a Valdivia) la sanción por un importe de 3.000 € por obstaculizar la circulación a la altura del municipio de Valdivia.

Las sanciones y la rapidez en su comunicación por parte del delegado del Gobierno «vienen con la clara intención de amenazar a los manifestantes para que no salgamos a las carreteras este próximo 23 de febrero».

Al mismo tiempo, critican que «un compañero de partido, el eurodiputado Ignacio Sánchez Amor, el miércoles en el Parlamento Europeo votó en contra de los intereses de los agricultores, que en teoría representa, y trató de que el Tribunal de Justicia Europeo no paralice el acuerdo comercial entre la U.E. y Mercosur y pueda dirimir sobre la legalidad del mismo».

En este sentido, la organización agraria destaca que el acuerdo de Mercosur y la propuesta de reforma de la PAC son dos normas que se están negociando en estos momentos y que «en el caso de que prosperen y se aprueben tal como están redactadas van a suponer la ruina y desaparición de miles de explotaciones en Europa, España y Extremadura, por lo que no las denuncias, ni las traiciones de nuestros europarlamentarios van a impedir que sigamos protestando e intentando convencer al resto de la sociedad de lo perjudicial de ambos acuerdos, tanto para agricultores y ganaderos como para los consumidores en general».

Por estos motivos La Unión reitera que va a continuar con los actos de protestas convocados para este 23 de enero en Extremadura y del 11 de febrero con una gran tractorada en Madrid. «Nos jugamos el futuro de muchos agricultores y ganaderos por lo que no vamos a dejarnos intimidar».