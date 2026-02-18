Declaración de desastre natural en Andalucía: las ayudas a cultivos, ganadería, regadío o invernaderos se podrán pedir a primeros de abril y cobrar en junio

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado la declaración de desastre natural ante la sucesión de borrascas registradas en Andalucía desde noviembre de 2025 a febrero de 2026, con el fin de iniciar la tramitación de las ayudas para cultivos, ganaderías regadíos, invernaderos y flota pesquera.

El Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este miércoles en Adamuz (Córdoba) cuando se cumple un mes del trágico accidente ferroviario que costó la vida a 46 personas, ha instado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a actuar, en el marco de sus competencias, para apoyar a los productores afectados y reparar las infraestructuras dañadas.

En rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha informado de que si los trámites van «según lo previsto» las ayudas se podrán pedir en la primera quincena de abril y será a principios de junio cuando empezarán a concederse.

Moreno ha explicado que el Consejo de Gobierno ha acordado también declarar la situación excepcional para poder otorgar las ayudas a municipios afectados por catástrofes, aprobando así un paquete de ayudas por 35 millones de euros dirigido a municipios y entidades locales afectados por las incidencias del temporal.

En este sentido, las ayudas se destinarán principalmente a la restitución, reparación y rehabilitación de las infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local, que han resultado dañadas o afectadas por estas semanas encadenadas de temporal, en concreto, en el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 16 de febrero.

Esto se hará de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de las partidas correspondientes al programa Cooperación Económica y Coordinación con las Corporaciones Locales, integrada en el Plan de Cooperación Municipal.

En las zonas más afectadas se ha interrumpido la actividad agrícola, se han perdido cosechas y se han registrado daños en infraestructuras esenciales, mientras que las borrascas han dejado amarrada a puerto a alrededor del 90% de la flota pesquera andaluza, provocando la parálisis económica del sector pesquero de Andalucía.

La declaración de las borrascas como desastre natural abre la posibilidad de tramitar de emergencia actuaciones encaminadas a reparar caminos rurales que suponen un peligro para la población o que han quedado intransitables como consecuencia de este fenómeno atmosférico.

MORENO VE BIEN LAS AYUDAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y ESPERA QUE SE CUMPLAN

Preguntado por el paquete de ayudas de 7.000 millones aprobado ayer por el Gobierno de España, el presidente de la Junta ha dicho que desde el primer momento ha querido «no polemizar» con otras administraciones, y que en una primera valoración le parece «bien» toda aquella ayuda y recursos que provengan del Estado.

«Lo más importante es que el Gobierno cumpla», ha señalado Moreno, quien, no obstante, ha conocido por parte de otras comunidades que han sufrido catástrofes similares, como el caso del volcán de La Palma o de incendios, que las ayudas «no han llegado aún», por lo que ha pedido celeridad en las mismas.

Ha explicado que la Junta ha puesto encima de la mesa el plan «Andalucía Actúa» con un montante, de momento, de 1.780 millones de euros, que son competencia de la Junta y «que van a llegar a todos», al tiempo que se ha solicitado al Ministerio de Hacienda poder disponer del superávit de 2024 y 2025 sin que suponga romper las reglas de gasto.