La Junta destina 1.780 millones dentro de su plan ‘Andalucía Actúa’ para responder al temporal, con 700 millones en ayudas a agricultores

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que el plan ‘Andalucía Actúa’ asignará más de 1.780 millones de euros para hacer frente a las consecuencias que ha provocado el paso del tren de borrascas en la región, con ayudas directas para el campo, los autónomos o las pymes. Destaca que se destinará de esta partida 700 millones en ayudas a agricultores.

En una rueda de prensa desde San Telmo, Moreno ha detallado que este paquete de inversión se dedicará, por encima de todo, a carreteras, regadíos, centros sanitarios y educativos y ayudas a empresarios y autónomos, con el objetivo de «afrontar desde ya la recuperación» de la comunidad tras los daños provocados.

Un plan, elaborado por el comité de Evaluación de Daños, que atenderá aquellos daños que son competencia del gobierno andaluz que contempla inicialmente más de 1.780 millones de euros, y que estará abierto a poder sumar «nuevas partidas conforme avancemos en la evaluación de daños».

El desglose del Plan supone que 550 millones de euros se destinan para arreglar carreteras; 700 millones en ayudas a agricultores; 170 millones para arreglar caminos, vías pecuarias y regadíos; un total de 137 millones para arreglar infraestructuras de agua.

Se destinarán 50 millones para los ayuntamientos; 35 millones para autónomos; y 13 millones para reparaciones en centros sanitarios, según ha explicado Moreno, quien ha destacado también los más de 60 millones que se destinarán a los colegios.

Habrá cuatro millones para la mejora del Infoca y atención a los afectados, mientras que el coste de vías pecuarias y para medio ambiente se ha cifrado en 49 millones.

Respecto a las pymes y autónomos, habrá ayudas de hasta 2.000 euros por cada autónomo, a razón de 200 euros al mes durante 10 meses, de febrero a noviembre, y se pueden añadir 3.500 euros por cada trabajador, por lo que un autónomo con dos o tres trabajadores (la media en Andalucía) podría recibir entre 9.000 y 12.500 euros.

«Las obras de emergencia empiezan desde ya», ha destacado el presidente de la Junta, quien ha subrayado que las ayudas son directas a agricultores y a autónomos, y que el plan está abierto, por lo que se pueden seguir aprobando inversiones y ayudas o líneas de crédito si es necesario.

Según el presidente de la Junta, gracias a la capacidad de prevención que se ha tenido se ha evitado una mayor catástrofe como consecuencia del temporal como ha ocurrido en Portugal y en Marruecos, y solo se ha producido una muerte, aunque en material «los destrozos han sido muchos».

POR EL MOMENTO NO SE ESTÁN PLANTEANDO LÍNEAS DE CRÉDITO PORQUE TODAS LAS PARTIDAS APROBADAS SERÁN DE AYUDAS DIRECTAS

«Quedan daños por evaluar pero no podemos ni debemos perder ni un solo minuto», ha destacado Moreno, quien ha añadido que el gobierno andaluz ha estado trabajando desde el pasado martes en el Comité de Evaluación partiendo de la base de que lo que el temporal destroza en unos minutos u horas «tarda mucho más en recuperarse».

Ha explicado que por el momento no se están planteando líneas de crédito, aunque si fueran necesarias en el futuro podrían en marcha, pero ha señalado que de momento lo que se ha hecho es «reorganizar» los presupuestos de la Junta para 2026, algo que nunca se había hecho, y que han comprometido a muchas consejerías.

Juanma Moreno ha insistido en subrayar la «colaboración» entre administraciones que «siempre es positiva», por lo que ha apuntado que es necesario que en este asunto «todos vayamos juntos con lealtad y cooperación», no solo con el Gobierno de la Nación sino también con ayuntamientos y diputaciones.

Moreno ha indicado que es necesaria la «cooperación y la celeridad» en la llegada de los fondos, y ha insistido en que desde el Gobierno lleguen fondos del Plan de Contingencia, y que reclame a la UE fondos de los planes de emergencia y que se puedan adaptar algunos que están vigentes.